Все они на свободе. ТОП-5 коррупционных дел, по которым до сих пор нет приговоров

Показали фигурантов громких коррупционных дел в инфографике. Подборку подготовило движение "Чесно".

"Обычный сценарий для топ-коррупционера в Украине (если не очень повезло) - это: громкое коррупционное дело-задержание-трансляции-суды-арест... и выйти на свободу под залог.

Далее дело тянется годами, приговоров нет", - пишут активисты.

В подборке показали ТОП-5 случаев, когда подозреваемые в коррупционных преступлениях с потерями для бюджета на миллионы и даже миллиарды вышли под залог.

Наибольший залог внес бывший глава налоговиков Насиров.

1. Роман Насиров, возглавлял налоговую. Первая "большая рыба" НАБУ, следователи инкриминируют ему схемы на 2 млрд грн убытков. Резко заболел после задержания, вышел под залог 100 млн грн (тоже рекордный).

2. Экс-министр здравоохранения Раиса Богатырева. Скрывалась от правосудия. Топ-новостью было ее задержание в аэропорту. Тоже задерживали по коррупционному делу, уже на свободе.

3. Бывший нардеп и застройщик Максим Мыкытась. До задержания и ареста дошла история с квартирами для Нацгвардии. Суд-залог-свобода, пишут активисты.

4. Олег Гладковський с СНБО, скандальные сделки с закупками для оборонной сферы. Вышел под залог.

5. Из относительно недавних новостей - голосование за снятие неприкосновенности с депутата Ярослава Дубневича. Тогда еще едва хватило голосов. Далее было избрание меры пресечения в суде. В конце концов Дубневич не пробыл под арестом и суток, напоминает "Чесно".

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В прошлом году президент Владимир Зеленский в Facebook заявлял: "Дело Свинарчуков, Пашинский, Микитась, Дубневич. А дальше будут приговоры этим людям. А не будет, открывать другие дела. Никто не будет останавливаться".