Президент: "Свинарчук, Пашинский, Дубневич, Мыкытась. По ним будут приговоры"

Мало посадок? - спрашивает Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский считает, что посадки чиновников происходят.

Об этом он рассказал в видео Facebook.

"Не очень много посадок? Пока это не началось? И согласен и нет. Смотрите. Дело Свинарчук есть? Есть Пашинский есть? Есть. Далее. Мыкытась есть? Есть. Дубневич есть? Есть.

Даже вы видели в Верховной Раде за Дубневича не все голосовали. Все боятся, что к ним будет такое же отношение. И правильно боятся, оно будет такое.

А дальше будут приговоры этим людям, о ком я сказал. А не будут, будут открыты другие дела. И никто не будет останавливаться", - заявил президент.

"В чем проблема сразу быстрых посадок? Много дел, поверьте нам, есть. К которым мы должны подготовиться. Иначе эти люди будут выходить на свободу. Потому что все эти дела развалятся в судах.

Поэтому все будет. И с делом Кати Гандзюк. И с Павлом Шереметом. И все эти дела в оборонной отрасли. Все они будут", - добавил Зеленский.

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31 октября Верховная Рада разрешила привлечь к уголовной ответственности, задержать и арестовать народного депутата из группы "За будущее" Ярослава Дубневича. По версии следствия, нардеп лоббировал выделение денежных средств "Укрзализныци" на закупку товаров в подконтрольных ему предприятий. Финансовые потери от реализации схемы составили более 93 млн грн. "За" арест голосовали фракции "Слуга народа" и "Голос".