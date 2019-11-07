Президент: "Свинарчук, Пашинский, Дубневич, Мыкытась. По ним будут приговоры"

 
Ексклюзивы
1/5
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Просмотров: 387
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
Просмотров: 801
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
1 Просмотров: 1935
Банковая допустила ошибку
Банковая допустила ошибку
1 Просмотров: 2151
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
21 Просмотров: 5031
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
Просмотров: 1656
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1008
Помощь при рождении ребенка: как предлагают изменить выплаты
Помощь при рождении ребенка: как предлагают изменить выплаты
2 Просмотров: 5463
Статья за незаконное обогащение: юрист дал оценку
Статья за незаконное обогащение: юрист дал оценку
Просмотров: 747
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
5 Просмотров: 6741
Фото
Все фото
4
6
5
5
3
Нардепа Яременко снова поймали на интимной переписке
Нардепа Яременко снова поймали на интимной переписке
Проститутки за $100 и охота на фотографа - чем занимается в Раде депутат Яременко
Проститутки за $100 и охота на фотографа - чем занимается в Раде депутат Яременко
Выступление Вакарчука и тысяча митингующих - педагоги протестовали под Радой
Выступление Вакарчука и тысяча митингующих - педагоги протестовали под Радой
Вакарчук и &quot;слуга народа&quot; договорились найти средства для педагогов
Вакарчук и "слуга народа" договорились найти средства для педагогов
&quot;Я же не лох&quot;: Мариуполь встретил Зеленского красноречивым баннером
"Я же не лох": Мариуполь встретил Зеленского красноречивым баннером
Видео
Все видео
Зеленский анонсирует "серьезные выводы" по "слугам народа"
Зеленский анонсирует "серьезные выводы" по "слугам народа"
Оговорка по Фрейду: Зеленский на рабочем совещании говорил о "концертах"
Оговорка по Фрейду: Зеленский на рабочем совещании говорил о "концертах"
Советник секретаря СНБО вступился за представителей боевиков
Советник секретаря СНБО вступился за представителей боевиков
"Слуга народа" Ткаченко заселился в незадекларированный особняк на Трухановом острове – Bihus
"Слуга народа" Ткаченко заселился в незадекларированный особняк на Трухановом острове – Bihus
Вакарчук спросил Зеленского, кто убил Гандзюк
Вакарчук спросил Зеленского, кто убил Гандзюк
Интервью
1/5
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1008
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 765
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3510
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 2025
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 999
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
07 ноября 2019
Просмотров: 72
Незроблене діло
Незроблене діло інколи чудно нагадує про себе. От весною посадили картоплю у брата й поїхали собі. І далі я про ту картоплю наче й не думав зовсім. А ...
четверг, 07 ноября 2019 19:20

Президент: "Свинарчук, Пашинский, Дубневич, Мыкытась. По ним будут приговоры"

  Комментировать
Президент: &quot;Свинарчук, Пашинский, Дубневич, Мыкытась. По ним будут приговоры&quot;
Мало посадок? - спрашивает Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский считает, что посадки чиновников происходят.

Об этом он рассказал в видео Facebook.

"Не очень много посадок? Пока это не началось? И согласен и нет. Смотрите. Дело Свинарчук есть? Есть Пашинский есть? Есть. Далее. Мыкытась есть? Есть. Дубневич есть? Есть.

Даже вы видели в Верховной Раде за Дубневича не все голосовали. Все боятся, что к ним будет такое же отношение. И правильно боятся, оно будет такое.

А дальше будут приговоры этим людям, о ком я сказал. А не будут, будут открыты другие дела. И никто не будет останавливаться", - заявил президент.

"В чем проблема сразу быстрых посадок? Много дел, поверьте нам, есть. К которым мы должны подготовиться. Иначе эти люди будут выходить на свободу. Потому что все эти дела развалятся в судах.

Поэтому все будет. И с делом Кати Гандзюк. И с Павлом Шереметом. И все эти дела в оборонной отрасли. Все они будут", - добавил Зеленский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский анонсирует "серьезные выводы" по "слугам народа"

31 октября Верховная Рада разрешила привлечь к уголовной ответственности, задержать и арестовать народного депутата из группы "За будущее" Ярослава Дубневича.

По версии следствия, нардеп лоббировал выделение денежных средств "Укрзализныци" на закупку товаров в подконтрольных ему предприятий. Финансовые потери от реализации схемы составили более 93 млн грн.

"За" арест голосовали фракции "Слуга народа" и "Голос".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Президент: "Свинарчук, Пашинский, Дубневич, Мыкытась. По ним будут приговоры"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
ноября

Заключили военное соглашение с Польшей

Россияне изменили отношение к украинскому правительству

Приняли документ, который закрепил существование Украины в составе России

Договорились о новой линии разграничения фронта

Студенты пропустили военный парад на Крещатик

Николая любили девушки, любят и будут любить: Винграновскому 83

На корабле перевозили золото и экспонаты крымских музеев

Самое читаемое
Платье-сетка и голая грудь: самые странные наряды MTV Europe Music Awards
Платье-сетка и голая грудь: самые странные наряды MTV Europe Music Awards
14
 Просмотров: 21366
Оставил записку и вышел в окно. 11-классника нашли мертвым возле многоэтажки
Оставил записку и вышел в окно. 11-классника нашли мертвым возле многоэтажки Просмотров: 14364
Показали, как поделят область после административной реформы
Показали, как поделят область после административной реформы Просмотров: 13185
Водителю оторвало голову: новые подробности покушения на бизнесмена в Киеве
Водителю оторвало голову: новые подробности покушения на бизнесмена в Киеве
4
 Просмотров: 7579
&quot;Хотим опровергнуть информацию&quot;: семья Заворотнюк сделала заявление
"Хотим опровергнуть информацию": семья Заворотнюк сделала заявление Просмотров: 6858
Политика
"Говорили доллар будет по 100. Ничего этого не произошло" - Зеленский развеял страшилки о себе
"Говорили доллар будет по 100. Ничего этого не произошло" - Зеленский развеял страшилки о себе Просмотров: 135
Зеленский анонсирует "серьезные выводы" по "слугам народа"
Зеленский анонсирует "серьезные выводы" по "слугам народа"
 Просмотров: 405
Порошенко услышали на оккупированных территориях через радиостанцию "Тризуб ФМ"
Порошенко услышали на оккупированных территориях через радиостанцию "Тризуб ФМ" Просмотров: 639
Заявление Яременко об увольнении до сих пор не дошло до Разумкова
Заявление Яременко об увольнении до сих пор не дошло до Разумкова Просмотров: 162
Кабмин одобрил "перекошенный" проект госбюджета-2020 - эксперт
Кабмин одобрил "перекошенный" проект госбюджета-2020 - эксперт Просмотров: 135
Больше всего комментируют
19
ГБР взялось за Софию Федыну
6
Кличко обвиняют в госизмене
5
Друг Зеленского рассказал, когда он решил стать президентом
3
"Спекуляции и нагнетания" - генерал прокомментировал разведения сил на Донбассе
3
Украинскую отаманшу убил предатель
Голосов: 13528
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua