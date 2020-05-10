"Все мы - дети, пока мама с нами": политики поздравляют украинских женщин с Днем матери

Сегодня в мире отмечают День матери. Взрослые и дети в этот день благодарят главного человека в жизни и выражают им свою любовь.

Не пропустили такой возможности и украинские политики. Они поздравляют с праздником своих мам. Также адресуют теплые слова чужим матерям, которые родили и воспитали хороших людей.

Gazeta.ua предлагает узнать, что в этот день желают известные люди.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как выглядели украинские матери в начале ХХ века: фотоальбом

Сегодня в Украине и мире отмечают День матери. Его празднуют каждое второе воскресенье мая. История праздника началась в начале прошлого века.