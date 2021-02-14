Вражеская пропаганда. Ермак рассказал, почему падает рейтинг Зеленского

Андрей Ермак об рейтинге президента Фото: пресс-служба ОП

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак утверждает, что рейтинг Владимира Зеленского падает через вражескую пропаганду, дезинформацию и уровень информационной политики.

"Против украинской власти целенаправленно все два года работает мощная машина пропаганды, как внутри страны, так и извне. Поток лживой информации, критики, хотя, мы не боимся конструктивной критики, а также практически откровенных образ просто не прекращается. Не будем сейчас говорить откуда и кто - это всем хорошо известно", - Андрей Ермак рассказал в интервью телеканалу "Украина 24"

Ермак также подчеркнул, что власть не имеет никакого телеканала, который бы работал на нее.

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"Она говорит теми способами, которые у него есть в распоряжении. Против нее работает совершенно другая система - боты, анонимные телеграмм-каналы. Сегодня даже самое благое и нейтральную дело можно преподнести иначе. В это вливаются огромные деньги", - сказал руководитель Офиса президента.

Согласно последнему опросу "Рейтинга", Владимиру Зеленскому доверяют 38% граждан, не доверяют - 58%.