Врачи объяснили, почему призывают депутатов не увольнять Степанова

Врачи призвали нардепов не поддерживать отставку Максима Степанова. Фото: Слово і Діло

Украинские врачи обратились к народным депутатам с просьбой не поддерживать отставку министра здравоохранения Максима Степанова.

Об этом говорится в открытом письме медиков, адресованном главам всех фракций Верховной Рады Украины.

Медики убеждены, что очередное изменение руководства МЗ остановит положительные сдвиги, которые активно внедряются в вопросах лечения орфанных пациентов в течение последнего года.

Речь, среди прочего, о таких положительных изменениях:

- принятие "Концепции развития системы оказания медицинской помощи гражданам, страдающим редкими заболеваниями на 2021-2026 гг";

- рассмотрение вопроса создания реестров пациентов с редкими заболеваниями и открытия орфанных центров в областях Украины;

- проведение регулярных заседаний рабочих групп МЗ и принятия крайне важных для пациентов решений;

- рассмотрение возможности создать государственную помощь пациентам со спинальной-мышечной атрофией (впервые за все годы);

- фантастические успехи в вопросе трансплантации. Украинские врачи начали пересаживать сердца, почки, печень, костный мозг от не родственных доноров, на очереди - трансплантация легких.

Врачи убеждены, что с уходом Степанова будет остановлено:

- процесс закупки лекарств для тяжелобольных пациентов;

- начата программа трансплантации;

- внедрение концепции помощи орфанным пациентам;

- диалог с профессиональным врачебным сообществом.

Открытое письмо подписало 18 медицинских организаций. С перечнем подписантов можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, что учесть мнение врачебного сообщества во время голосования за отставку Степанова нардепов призвал также и хирург Борис Тодуров. "Степанову удалось сделать невозможное - завоевать доверие и уважение медиков. Не приуменьшая заслуг многих других, но именно во времена управления Степанова мы сделали уже 13 трансплантаций сердца. Уважаемые народные депутаты, завтра, нажимая кнопку, примите к сведению наше мнение. Отбросьте свою "политическую целесообразность", проявите уважение к людям, которые спасают ваших родителей, ваших детей, и часто вас самих", - написал он.