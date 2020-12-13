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воскресенье, 13 декабря 2020 15:16

ВР может парализовать работу Минобразования на два месяца

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ВР может парализовать работу Минобразования на два месяца
Приоритеты работы Шкарлета соответствуют ожиданиям трудовых коллективов педагогов школ - Януць. Фото: rada.gov.ua

На следующей неделе в Раде анонсирован рассмотрение кадровых вопросов правительства. В частности, должны голосовать назначения министром образования Сергея Шкарлета, а также министром энергетики Юрия Бойко.

"Если парламент не сможет проголосовать за министров 15-18 декабря и будет принято решение о работе парламента в режиме комитетов 12-22 января, а не пленарные заседания (в условиях локдауну), то министерства до февраля будут без руководителей и практически будет парализована их деятельность", - отметил по этому поводу на своей Facebook странице эксперт по вопросам образования Андрей Черных.

Заметим, что педагоги уже призвали КМУ и ВР поддержать кандидатуру Сергея Шкарлета (действующий и.о.) на должность министра образования.

Так, по словам председателя Киевской городской организации образования и науки Украины Александра Януць, приоритеты работы Шкарлета соответствуют ожиданиям трудовых коллективов педагогов школ, вузов и профсоюза педагогов.

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