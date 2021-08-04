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среда, 04 августа 2021 22:28

Впервые за два года Порошенко поздравил "слугу"

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Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко поздравил с победой и завоеванием золотой медали атлета Жана Беленюка. Украинец в соревнованиях по греко-римской борьбе одолел соперника из Венгрии.

"Жан Беленюк выборол долгожданное "золото"! Украинский борец завоевал золотую награду для Украины, победив венгра Виктора Льоринца. Поздравляю чемпиона!", - написал Петр Порошенко в Facebook.

Пользователи соцсети также приветствовали украинского спортсмена с победой и искренне радовались достижениям Украины.

"Поздравляю! Достойный золотой медали олимпийца! И политика здесь к черту! Браво чемпиону!", - написала Любовь Маценко.

"Кем бы он ни был в политической жизни, на Олимпиаде он соревнуется под украинским флагом и поэтому поздравляю с Победой!", - пишет Татьяна Прохорова.

Отдельные пользователи, критически высказывались о победе Беленюка, именно из-за его принадлежности к политической партии "Слуга народа". В то же время Анатолий Перейма своем комментарии отметил, что Петр Порошенко поступил правильно поздравив с победой украинского спортсмена. "Крайности не принцип деятельности Порошенко. И он неоднократно протягивал руку тому, кто этого не заслуживает, для блага Украины. Это видят и ценят сознательные граждане. Это демократично и необратимо. Конфронтация и раздор - это не для нас. Нам есть что защищать и чем гордиться. Слава Украине - Героям слава!" - похвалил он.

"Первая золотая медаль! Рад, что Жан победил! Всегда верил в него!.. Кроме того, он всегда вызывал мое уважение, никогда не пренебрегал украинским языком и смело пользуется ее образным богатством, выработал естественное и совершенно искреннее произношение, имеет благородное украинское сердце и неподдельное человеческое достоинство", - отметил Kyrylo Stetsenko .

"И красивый, и умный, и скромный, и сильный. Вот если бы все депутаты такими были. Молодец чемпион. Гопак суперовый!", - добавила Ольга Величко.

В этот день украинцы на Олимпийских Играх в Токио завоевали сразу четыре награды. Золотую медаль сборной Украины принес борец Жан Беленюк. "Серебро" добавил в копилку борец Парвиз Насибов. Бронзовые медали завоевали борец Ирина Коляденко, а также пловчихи в артистическом (синхронном) плавании Анастасия Савчук и Марта Федина.


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