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воскресенье, 11 августа 2019 15:35

Впервые за 20 лет: Украину посетит премьер-министр Израиля

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Впервые за 20 лет: Украину посетит премьер-министр Израиля
В Украине прилетит премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Фото: Regnum

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху посетит Украину.

Беньямин Нетаньяху прилетит в Киев в воскресенье, 18 августа, на переговоры с президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Израиля.

"18 августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вылетает в Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, премьер Израиля примет участие в траурных мероприятиях по случаю массовых расстрелов мирного населения в урочище Бабий Яр.

Это будет первый за 20 лет визит руководителя израильского правительства в Киев. Прошлый приезд премьер-министра Израиля в Украине состоялся еще в марте 1999 года. Также Биньямин Нетаньяху станет вторым по счету иностранным лидером, который приехал в Украину при президентстве Зеленского.

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