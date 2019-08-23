Возвращение России в G7: Зеленский заручился поддержкой ЕС

Президент Владимир Зеленский поговорил с президентом Европейского Совета Дональдом Туском относительно невозможности возвращения России в "Большую семерку".
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Зеленский призвал Европейский Союз выявить решительную позицию относительно невозможности возвращения РФ в G7 без устранения причин, по которым Россию из нее исключили, - оккупацию Крыма и агрессию на Донбассе.
Туск заверил украинского лидера в неизменности общей позиции ЕС относительно солидарности с Украиной и пообещал, что будет отстаивать такую позицию во время саммита G7 24-26 августа во Франции.
Также президент направил всем лидерам стран G7 отдельные письменные обращения с призывом и в дальнейшем усиливать свою поддержку Украины.
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Американский телеканал CNN сообщил, что президент США Дональд Трамп и французский лидер Эммануэль Макрон договорились пригласить Россию в G7 в 2020-м.
Первой против возвращения России выступила Германия, ведь "обе ситуации (после которых РФ исключили из G8. - Gazeta.ua) сохраняются".
Президент Франции Эммануэль Макрон в своем заявлении отметил, что условием возвращения России в "Большую восьмерку" должно быть урегулирование "украинской проблемы". Однако, по его мнению, обсуждение вопроса о восстановлении G8 с участием РФ уместно.
Великобритания также против возвращения России.
Россию выгнали из группы наиболее экономически развитых государств - G8 - из-за аннексии Крыма в 2014-м.
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