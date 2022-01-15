"Возвращайся работать домой" - Зеленский обратился к Шевченко

"Сильнее всего тебя любят в Украине", - обратился Зеленский к Шевченко. Фото: Facebook.

Президент Владимир Зеленский поддержал Андрея Шевченко, которого уволили с должности главного тренера "Дженоа".

Об этом глава государства написал в Facebook вечером в субботу, 15 января.

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"Андрей Николаевич, Шева. Не только вся наша страна, но и вся Европа знает, на какую игру способна команда под твоим руководством.

Поэтому пусть это будет только "первый клубный блин на нет" в начале большой карьеры великого тренера.

Верим – не сломаешься, знаем, что станешь еще лучше! И главное. Сильнее всего тебя любят в Украине. Поэтому возвращайся работать домой…", - написал президент и опубликовал совместное фото с Шевченко.

15 января итальянский футбольный клуб "Дженоа" сообщил об увольнении Шевченко с должности главного тренера. Шевченко возглавил клуб 7 ноября. 13 января во время 1/8 финала Кубка Италии "Дженоа" проиграл "Милану" со счетом 3:1. Андрей Шевченко работал главным тренером сборной Украины по футболу с июля 2016 по июль 2021 года. Под его руководством украинские футболисты впервые вышли в 1/4 финала чемпионата Европы.