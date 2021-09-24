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воскресенье, 26 сентября 2021 20:23

"Возвращаемся во времена Кучмы, когда и не нравится, и нет оснований для критики" - политолог

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&quot;Возвращаемся во времена Кучмы, когда и не нравится, и нет оснований для критики&quot; - политолог
Михаил Басараб: "Худшее, что может быть с нами сейчас – это бег на месте, "застой", стагнация. Украине нужна динамика, конкуренция и борьба в хорошем смысле этого слова". Фото: Тарас Подолян

Провал Верховной Радой голосования о предоставлении Украине статуса основного союзника США – признак провинциализма украинской политической верхушки. Зеленский стремится поставить под контроль СМИ олигархов для укрепления власти. Украина движется к политическому "застою" времен президентства Кучмы.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал политолог Михаил Басараб.

То, что Рада не поддержала обращение о предоставлении Украине статуса основного союзника США вне НАТО, он называет примером эгоизма и провинциализма политического класса в Украине. "Это предложение выдвинула оппозиция, чтобы загнать власть в угол. Та же бездарно провалила важный вопрос в Раде, потому что его предложили оппоненты. Следствием мелочной политической суеты стали неправильные сигналы внешнеполитическим партнерам".

По мнению политолога, Украина в своем развитии входит в период "застоя".

"Власть ведет себя осторожно, чтобы не вызвать общественного сопротивления. Ее оппоненты остаются на своих позициях. Такое впечатление, что никто не хочет или не может нарушить эту диспозицию. Возникают ассоциации с периодом Кучмы, когда и не нравится, но и нет явных оснований для критики", – отмечает он.

Зеленский укрепляет власть и, вероятно, стремится создать мягкий авторитарный режим, утверждает Басараб.

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"Он хочет отобрать у олигархов себе СМИ. На определенном этапе это может сыграть с ним злую шутку. Порой кажется, что у "теневого президента" Ермаку уже кружится голова от власти. Худшее, что может быть с нами сейчас – это бег на месте, "застой", стагнация. Украине нужна динамика, конкуренция и борьба в хорошем смысле этого слова. Так должно быть до тех пор, пока мы не достигнем желаемого состояния страны. Жизнь – это непрерывная борьба. Даже для тех, кого все устраивает", – заключает он.

Полное интервью с Михаилом Басарабом читайте в журнале "Країна"

6 сентября нардеп Гончаренко сообщил, что подал подписи о проведении внеочередного заседания Верховной Рады по рассмотрению обращения к Конгрессу США для предоставления Украине статуса основного союзника США вне НАТО – MNNA.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве заседание на 8 сентября.

8 сентября председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что фракция не будет голосовать за проект постановления о предоставлении Украине статуса основного союзника США.

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