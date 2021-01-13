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среда, 13 января 2021 19:12

Возрастные ограничения для госслужащих отменили

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Возрастные ограничения для госслужащих отменили
Зеленский подписал закон о снятии возрастных ограничений для работы на госслужбе. Фото: glavcom.ua

Президент Владимир Зеленский подписал закон о снятии возрастных ограничений для работы на госслужбе.

Так, госслужащие могут оставаться в должности по собственному согласию после 65 лет. Предельным возрастом остается 70 лет. Об этом сообщает Офис президента.

Решение о пребывании на службе в органах местного самоуправления принимает председатель сельского, поселкового, городского, районного, районного в городе или областного совета ежегодно.

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"Полномочия субъекта назначения отношении руководителя Аппарата ВРУ осуществляет глава парламента. Исключением могут быть случаи, предусмотренные 35 пунктом первой ч. Ст. 85 КУ", - говорится в сообщении.

Во время карантина приостановили действие законов "О государственной службе" и "О центральных органах исполнительной власти" в части проведения конкурсов на должности.

В органах госвласти, которые создали во время карантина, назначение на должность происходят по результатам конкурса.

Год назад, 13 января, президент Владимир Зеленский подписали закон о штрафов для народных депутатов по неперсонального голосования. Это сделал почти через месяц после того, как Верховная Рада приняла во втором чтении этот законопроект. Закон предусматривает уголовную ответственность за умышленное голосования парламентарием на пленарном заседании ВР вместо другого народного депутата.

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Дата
13
января

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