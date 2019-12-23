"Возможна масштабная война" - политолог прокомментировал заявления Путина

Политолог Михаил Басараб В заявлениях Путина на пресс-конференции прозвучала угроза о дальнейшей дестабилиции Украины и уничтожения ее государственности. Фото: Тарас Подолян

Президент России Владимир Путин стремится уничтожить украинскую государственность. Если Россия не увидит готовности Украины выполнять прихоти Кремля о предоставлении Донбассу особого статуса, Путин пойдет на эскалацию. Такое мнение в комментарии Gazeta.ua высказал политолог Михаил Басараб.

19 декабря на ежегодной итоговой пресс-конференции Путин заявил, что "при создании Советского Союза исконно русские территории оказались в составе Украины, эти земли к Украине вообще не имели никакого отношения: все Причерноморья - западные русские земли".

- Заявления Путина прогнозируемые. Российская пропаганда базируется на выводах российско-имперской исторической школы. Якобы Украину придумали. Якобы это российское приложение, а восток и юг - "исконно русские" земли. Другого он сказать не мог, повторив шаблон, - говорит Михаил Басараб. - Заявление прозвучало как угроза о продлении вооруженной агрессии. Могут быть попытки России создать сухопутный коридор в Крым и отрезать Украину от моря. В этом заключается стратегия российского руководства.

Еще одной задачей РФ является дестабилизация Украины и уничтожение ее государственности. Все это видно в заявлениях Путина. Что касается "их там нет" (российских танков и тяжелой артиллерии на Донбассе - Gazeta.ua) - это привычный прием и тезис российских пропагандистов и официальной России. Противоречит установленным фактам. Маловероятно, что они серьезно воспринимаются в мире и в Украине. Путин сказал, что должен был.

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Связаны ли эти заявления с "нормандской встречей"?

- Их следует воспринимать как принуждение Зеленского к миру на российских условиях, как угрозы в адрес украинского президента. Если он не выполнит определенных на парижском саммите прихотей Кремля, то возможна эскалация и масштабная война.

Путин не собирается идти на уступки. Он ворвался на Донбасс и Крым не только ради захвата территорий. Это второстепенный вопрос. Главной задачей является уничтожение украинской государственности.

Если Россия не увидит готовности Украины к предоставлению особого статуса Донбассу, Путин попытается испытать на прочность Зеленского.

Украинцы четко задекларировали, что будут бороться за независимость. Заявления Путина адресованы не украинцам. Они четко понимают стремление РФ. Давление направлено прежде всего на украинскую власть.

Должна ли быть реакция Зеленского на слова Путина?

- Конечно. Может быть не линейной. Он не обязательно должен комментировать заявления Путина. Может выразить свою позицию как президент Украины. Заявить об отказе идти на уступки Москве. Осознает истинные намерения. Попытки шантажа лишены смысла. Украина опирается на факты вооруженной агрессии России, оккупацию Донбасса и аннексию Крыма. Урегулирование ситуации возможно после освобождения украинских территорий и возмещения причиненных агрессией убытков. Это базовые принципы, на которых должен настаивать президент Украины.

Путин заявил, что Причерноморье и восточная часть Украины являются российскими территориями, которые он планирует вернуть.