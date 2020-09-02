"Вор кричит: держите вора!" - Кулеба прокомментировал заявление Лаврова об украинских экстремистах в Беларуси

Кулеба назвал заявление Лаврова бредом. Фото: facebook.com/dmytro.kuleba

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал заявление россиян о "200 украинских экстремистах, дестабилизирующих ситуацию в Беларуси".

Кулеба назвал слова Лаврова бредом и плодом болезненной фантазии. Об этом он написал в своем Facebook.



"200 украинских экстремистов, которых Украина якобы направила в Беларусь для дестабилизации ситуации, и лагеря по подготовке экстремистов в Украине являются плодом болезненной фантазии тех, кто предоставил такие данные моему российскому коллеге Сергею Лаврову. Украина не вела, не ведет и не будет вести никакой подрывной деятельности против Беларуси", - написал министр.

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Также Кулеба добавил, что РФ пытается представить своих зеленых человечков в Беларуси как украинских экстремистов. По его мнению, это - "дешевый и проигрышный трюк".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что с территории Украины ведется деятельность, провоцирующая радикальные выступления в Беларуси. По словам Лаврова, в Украине есть лагеря подготовки экстремистов, в частности, в Волынской и Днепропетровской областях.