Вопрос участия Украины в саммите НАТО остается открытым

В ОП не исключают, что НАТО пересмотрит решение о формате саммита и пригласит Украину. Фото: УНИАН

НАТО еще может пересмотреть решение о проведении саммита Альянса "в узком кругу" и пригласить к участию партнеров, в частности, Украину.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, пишет "Укринформ".

По его словам, в Альянсе приняли решение о проведении 14 июня заседание Североатлантического совета НАТО на уровне глав государств и правительств стран-членов Альянса. Так нынешний саммит будет проведен без участия стран-партнеров, к которым относится и Украина.

Жовква добавил, что Альянс действительно иногда не проводит саммиты с привлечением стран-партнеров. Например, саммиты в Лондоне 2019-го или Страсбурге и Кельне 2009 года. Они прошли только с участием стран-членов. Поэтому нынешний саммит Альянса после избрания нового президента в США достаточно ожидаемо может проходить именно в "узком кругу" государств-членов НАТО.

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"Мы не исключаем, что принятое позавчера в штаб-квартире НАТО решение может быть не окончательным - за время, оставшееся до саммита, союзники имеют возможность его пересмотреть", - отметил Жовква.

В то же время чиновник подчеркнул, что "главным для нас является содержательное наполнение саммите 14 июня".

"Здесь мы можем быть уверенным, что тема Украины будет обязательно обсуждена. Об этом нас уверяли все наши ближайшие партнеры-члены НАТО - и США, и Канада, и Германия, и Франция, и Польша", - добавил он.

Кандидатура руководителя миссии Украины при НАТО определена, сейчас происходят формальности, связанные с назначением на эту должность.