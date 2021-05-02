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воскресенье, 02 мая 2021 03:53

Украина определилась с кандидатурой главы миссии при НАТО

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Украина определилась с кандидатурой главы миссии при НАТО
Сейчас происходят формальности, связанные с назначением на эту должность. Фото: скриншот с видео

Кандидатура руководителя миссии Украины при НАТО определена, сейчас происходят формальности, связанные с назначением на эту должность.

Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Мы сделали очень важный шаг уже в этом направлении. Есть определенная кандидатура. Сейчас происходят формальности, связанные с назначением на эту должность. Там сложность в том, что посол при НАТО - это такая уникальная должность. Надо, кроме украинских и натовских формальностей, еще выполнить серьезный блок по доступу к конфиденциальной информации. Это тоже немного занимает время. Но кандидат есть. Он утвержден. И уже мы работаем над отправкой посла", - рассказал министр.

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РФ тормозит для Украины процесс "возможного открытия дверей в НАТО", заявил руководитель канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерской.

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