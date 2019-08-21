Вопрос с Бужанским не закрыт: журналистки выдвинули ряд требований к власти

"Хамство, панибратство, пренебрежение и сексизм в коем случае не могут быть элементами коммуникации представителей и представительниц власти и медиа". ФОТО: Facebook-страница Максима Бужанского

Работницы медиасферы обнародовали открытое обращение против сексизма, адресованное к нардепам, органам исполнительной власти и местного самоуправления.

По состоянию на 17:00 21 августа его подписали 100 журналисток.

Обращение начинается с осуждения слов будущего депутата от "Слуги народа" Максима Бужанского, который обозвал журналистку НВ Ольгу Духнич.

"Хамство, панибратство, пренебрежение и сексизм ни в коем случае не могут быть элементами коммуникации представителей и представительниц власти и медиа".

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Также упомянутые случаи сексистских или других оскорбительных высказываний со стороны пятого президента Петра Порошенко, Владимира Зеленского и руководителя его Офиса Андрея Богдана.

Медийники выдвигают 4 требования:

-Разработать и внедрить этический кодекс, который бы запрещал сексизм и предусматривал ответственность депутатов и депутаток различных уровней, политических партий и других работников и работниц государственных органов за его использование.

- Разработать и внедрить рекомендации по борьбе с сексизмом в деятельности этих институтов и обеспечить надлежащие ресурсы для таких мероприятий.

- Верховной Раде Украины ввести законодательство, запрещающее сексизм в СМИ и поощряющее мониторинг и выполнение таких мероприятий.

- Обеспечить обучение народных депутатов и депутаток с базового курса по правам человека и свобод и специальных дисциплин, освещающих гендерное равенство, отмечающих важность несексистского поведения во время работы.

Избранный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский в своем Telegram назвал журналистку издания "Новое вермя" Ольгу Духнич "тупой овцой". Перед этим там вышло интервью Дмитрия Разумкова, в котором Духнич назвала Бужанского "ностальгирующим по СССР и временами Виктора Януковича". Его поддержал однопартиец Александр Дубинский - он назвал "единственными серьезными депутатами" нового парламента себя, Бужанского и Дмитрия Разумкова - председателя партии "Слуга народа". А также пожалел, что в Верховной Раде не увидит экс-заместителя главы АП во времена Виктора Януковича Андрея Портнова. "Слуга народа" назвала оскорбления со стороны Бужанского "достаточно понятной реакцией на оценочные суждения".