Вопрос кума Путина переадресовали СБУ

Генеральный прокурор Юрий Луценко обращался к временно исполняющему обязанности председателя Службы безопасности Украины Игоря Баканова по расследованию дела о государственной измене, в которой фигурирует кум президента России Виктор Медведчук.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Она опубликовала в Facebook письмо Луценко к Баканову.

Автор: Facebook.com/LarysaSargan

"Пресс-секретарь президента должна была знать, что уголовные производства по статьям о государственной измене относятся к подследственности СБУ, руководитель которого находится в прямом подчинении президента Украины.

Это в полной мере касается и дела о возможной государственной измене Виктора Медведчука. ГПУ с февраля текущего года ожидает от СБУ выводов экспертизы, о чем генпрокурор уже напомнил и.о. председателя СБУ И.Баканову в официальном письме", - заявила пресс-секретарь Луценко.

"Полеты других украинских деятелей в Москву и их встречи с руководством страны-агрессора - конечно возмутительный феномен воюющей страны. Чтобы положить этому конец, ГПУ давно предлагает принять закон о коллаборантстве.

Без него ни встречи украинских политиков в Кремле, ни фото украинской журналистки на фоне Красной площади сами по себе не могут служить основанием для регистрации уголовного производства", - написала Сарган.

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Ранее пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель упрекнула, что генеральный прокурор должен отреагировать на визит Виктора Медведчука и Юрия Бойко в РФ.