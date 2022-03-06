Вооруженные силы Украины нейтрализовали более 46 тыс. оккупантов - Центр оборонных стратегий

ВСУ вывела из строя треть российских войск. Фото: РБК

Вооруженные силы Украины нейтрализовали 46 тыс. русских военных.

Речь идет о суммарном количестве убитых и серьезно раненых оккупантов, сообщает Twitter фонда "Вернись живым".

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Об этом заявил эксминистр обороны Украины Андрей Загороднюк, руководитель Центра оборонных стратегий.

Идут 11-е сутки, когда украинцы противостоят российскому военному вторжению.

Оккупанты, не продвинувшись по территории Украины и нарушая Международное гуманитарное право, продолжают бомбить объекты гражданской инфраструктуры, обстреливать и убивать мирных жителей.

В Харькове украинские защитники продолжают борьбу против российских оккупантов. 6 марта силами Нацгвардии Украины и терробороны Харькова уничтожили вражескую технику - четыре бензовоза с горючим и три грузовика ГАЗ-66. Также отобрали у агрессора бронированный автомобиль "Тигр".