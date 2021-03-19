Волкер оценил шансы Зеленского в переговорах с Путиным

Волкер оценил шансы на успешные переговоры Путина и Зеленского. Фото: Униан

Бывший спецпредставитель Госдепартамента США в Украине Курт Волкер считает, что шансы Владимира Зеленского в переговорах с Владимиром Путиным минимальны, поскольку у президента страны-агрессора достаточно "сильная позиция". Зеленскому необходимо заручиться серьезной поддержкой со стороны других государств. Об этом Волкер рассказал в интервью "НВ".

"Он безоговорочно отрицает присутствие России в украинском конфликте, и для президента Зеленского будет чрезвычайно сложно встречаться и говорить с ним", - заявил экс-спецпредставитель Госдепартамента США в Украине.

Волкер назвал важным для Зеленского заручиться серьезной поддержкой со стороны США и президента Джо Байдена. Со стороны Германии и Франции получить поддержку в признании украинского суверенитета и территориальной целостности. А также одновременного признания двух вещей: что Украина - жертва российской агрессии, и что она со своей стороны сделала все возможное, чтобы достичь мира.

"Я никогда не выступаю против того, чтобы люди говорили друг с другом, но, мне кажется, сегодня в этом конфликте у нас несопоставимые позиции сторон", - отметил Волкер.

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Владимир Зеленский намерен встретиться с руководителем каждой из стран нормандской четверки отдельно, если общая встреча не удастся. Президент добавил, что решение важных вопросов не откладывать.