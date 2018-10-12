Война стратегий: на что будут делать ставки кандидаты в президентской гонке

Активнее всех свою президентскую кампанию начала Юлия Тимошенко, другие только готовятся начинать. Фото: 5 канал

Официальная передвибаорча кампания к президентским выборам еще не началась. Но некоторые из кандидатов уже начал подготовку. На что делать ставку потенциальные победители и чья стратегия лучше Gazeta.ua рассказал политолог Владимир Фесенко.

"Универсальной выигрышной стратегии нет. У каждого из кандидатов должна быть своя особая стратегия. Им нужно убедить своих потенциальных избирателей. Люди голосуют не столько за программы, а больше свои представления о кандидате. Нужно убедить в том, что кандидат умеет управлять страной, имеет необходимые опыт и знания. Во всех различных группах людей есть свои специфические ожидания - кто-то хочет мира, кто-то противостояния России, кто-то социальных изменений. Тот, кто надеется выиграть выборы, должен продемонстрировать, что является способным выполнить обещанное ".

Активно начала Юлия Тимошенко, говорит Фесенко.

"Наиболее активно и мощно начала Юлия Тимошенко. Заметно обновление ее политического образа. Она демонстрирует способность формировать альтернативную экономическую стратегию, готовит новую Конституцию. Строит свою программу как альтернативу политике действующего президента Порошенко. Одновременно она пытается снизить риски себя - обвинение, что она якобы не поддержит Евроинтеграцию с НАТО и ЕС, и пойдет на договоренности с Москвой. в настоящее время она является единственным кандидатом, кто уже имеет ведет полноценную кампанию. Ее избиратели недовольны социально-экономической ситуацией, беднее сторонников Порошенко, в основном - из сельской местности и провинции, принадлежат к старшим возрастным группам ".

Порошенко поддерживают те, кто боится возвращения Украины под протекторат России:

"Порошенко заявил о своих политических позициях - активную поддержку проевропейского курса, патриотизма - армии, языка, веры. Он показывает себя как гаранта сохранения внешнеполитического курса и противостояния Росии. Его будут поддерживать люди, которые боятся изменения внешнеполитического курса. Несмотря на некоторые критические замечания , они хотят поддержать его как гаранта стабильности ".

Из потенциальных лидеров гонки пока не совсем определился со своей стратегией Анатолий Гриценко:

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"У Гриценко не имеет масштабной рекламной кампании. Он позиционирует себя как честного политика, не связанного с олигархами, незапятнанного в коррупционных скандалах. Надеялся надеется на поддержку тех избирателей, кто выходил поддерживал на Майдан, но сейчас не хочет голосовать ни за Тимошенко, ни за Порошенко. Но в этом лагере у него есть потенциальные конкуренты - Садовой и Вакарчук. Пока Гриценко не удалось убедить их поддержать его кандидатуру. Более того, Садовый сам решил идти в президенты. И это ослабляет шансы Гриценко ".

Следующие президентские выборы состоятся в марте 2019-го. О желании участвовать в кампании уже объявили 28 кандидатов. По исследованиям "Центра Разумкова" больше всего имеют Юлия Тимошенко (13,3%), Анатолий Гриценко (9,4%), Юрий Бойко - 8,4%, Петр Порошенко (7,6%).