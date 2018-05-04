Война на Донбассе: Аваков озвучил статистику погибших пограничников

С 2014-го 431 пограничник получил ранения. Фото: ukrinform.ua

С 2014 года, с начала российской агрессии против Украины, погибли около 70 украинских пограничников.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на брифинге 4 мая.

"В Государственной пограничной службе за время ведения боевых действий и острых ситуаций за последние четыре с лишним года мы имеем порядка 70 погибших бойцов. 431 боец ранен", - сообщил министр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Опознали более 500 тел погибших на Донбассе бойцов

Россия аннексировала Крым в марте 2014-го. Летом того же года вооруженные силы РФ начали принимать прямое участие в боевых действиях против ВСУ на Донбассе. Из-за российской агрессии на Донбассе погибли более 10 тыс. человек.