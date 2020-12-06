Военным частям ВСУ присвоили почетные наименования

Зеленский присвоил почетные наименования воинских частей ВСУ. Фото: glavcom.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в день Вооруженных сил Украины присвоил почетные наименования воинским частям ВСУ.

Так, во время торжеств возле Мариинского дворца в Киеве глава государства вручил ленты с названием почетного наименования и боевые знамена командирам частей. Об этом сообщает пресс служба Министерства обороны.

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Отмечается, что с целью восстановления исторических традиций национального войска относительно названий военных частей, высокие показатели в боевой подготовке присвоили:

- 44 отдельной артиллерийской бригаде Сухопутных войск ВСУ - почетное наименование "имени гетмана Даниила Апостола";

- 27 реактивной артиллерийской бригаде Сухопутных войск ВСУ - почетное наименование "имени кошевого атамана Петра Калнышевского";

- 12 отдельной бригаде армейской авиации Сухопутных войск ВСУ - почетное наименование "имени генерал-хорунжего Виктора Павленко";

- 18 отдельной бригаде армейской авиации Сухопутных войск ВСУ - почетное наименование "имени Игоря Сикорского";

- 169 учебном центра Сухопутных войск ВСУ - почетное наименование "имени князя Ярослава Мудрого";

- 1 радиотехнической бригаде Воздушных Сил ВСУ - почетное наименование "Галицко-Волынская".

Украинские военнослужащие по случаю Дня Вооруженных сил Украины получат около 300 квартир. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в торжествах ко Дню ВСУ.