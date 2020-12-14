Военные вляпались в скандал с "Зеленским на памятнике"

По случаю Дня Сухопутных войск в Киеве открыли памятный знак в честь украинских бойцов, воюющих на Донбассе. На нем изображены - танкист, летчик и пехотинец. Но в соцсетях люди писали, что изображены воины больше напоминали президента Владимира Зеленского и двух генералов.

Об этом сообщает "Сегодня".

Командование Сухопутных войск опубликовало фото памятника в Facebook, что вызвало бурю негодования и насмешек. Общественность считает, что якобы танкист напоминает Зеленского, а двое других солдат - командующего Объединенными силами Сергея Наева и командующего Сухопутными войсками Александра Сырского.

Автор: Сегодня

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В командовании Сухопутных войск ВСУ ответили на критику общественности. Они рассказали "Сегодня", что к памятному знаку не причастны ни президент, ни генералы.

"Официальная реакция со стороны командования на такую ​​критику, конечно, будет. Что касается людей, которые изображены на памятном знаке - они не имеют никакого отношения к тем, чьи имена называют критики. То есть, информация "притянута за уши", - сообщил руководитель пресс-центра командования Сухопутных войск ВСУ Анатолий Прошин.

В День Вооруженных сил Украины президент Владимир Зеленский встретился с военнослужащими на передовой, в зоне проведения операции объединенных сил в Донецкой области. Также он присвоил почетные наименования воинских частей ВСУ. Так, во время торжеств возле Мариинского дворца в Киеве глава государства вручил ленты с названием почетного наименования и боевые знамена командирам частей.