Военной угрозы от РФ пока нет – главнокомандующий ВСУ

Залужный прокомментировал возможную войну с Россией. Фото: Украинская правда

Военной угрозы от России Украине сейчас нет, это больше похоже на психологическое давление.

На сегодняшний день вдоль государственной границы сосредоточено большое количество российской военной техники и личного состава, продолжающих туда прибывать. Есть такие воинские части и подразделения, совершающие постоянные перемещения, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал в прямом эфире ток-шоу "Право на владу".

"Это касается и территорий временно оккупированного Крыма. Если внимательно проанализировать состояние, в котором сейчас эти группировки находятся, оно нас беспокоит. Потому что это будет беспокоить любое государство: если у его границ находятся группировки", — отметил он.

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Если посмотреть с военной точки зрения и проанализировать возможности к осуществлению тех или иных мер, то на сегодняшний день такой угрозы нет.

"Это больше похоже на психологическое давление. Поэтому жителям приграничных областей не нужно переживать и поддаваться панике, а верить ВСУ и официальной информации", — резюмировал главнокомандующий ВСУ.

Россия разработала план, одобренный на высоком уровне в Москве, чтобы создать повод для вторжения в Украину. Россия может использовать в качестве повода для нового вторжения в Украину сфабрикованное видео с якобы нападением "украинских военных" на российскую территорию или русскоязычных жителей Донбасса.