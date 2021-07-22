Во времена Богдана в ОП запрещали комментировать темы Крыма - Мендель

Прессслужбе ОП запрещали говорить о Крыме - Мендель. Фото: Кorrespondent

Бывшая пресс-секретарка президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что пресс-службе Офиса президента первые девять месяцев работы запрещали говорить о Крыме.

В то же время, коммуникация в начале президентства Зеленского была неудачной. Об этом Мендель рассказала в интервью НВ.

"Первые девять месяцев нашей коммуникации в Офисе - это была полная катастрофа. Я постоянно указывала на то, что нам приходило очень много запросов, мы должны были давать нашу позицию. Но к сожалению, был бан на то, чтобы комментировать даже понятные, обыкновенные вещи. Например, так много было вопросов о Крыме. Почему нам запрещали говорить о Крыме - непонятно", - рассказала Мендель.

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С мая 2019-го по февраль 2020 года главой Администрации, а затем и руководителем Офиса президента был Андрей Богдан. Однако Мендель указывает, что запрещал говорить о Крыме не он, а руководитель информационной политики ОП, которым тогда был Кирилл Тимошенко.

В своей книге Каждый из нас президент Мендель писала, что ей стыдно за многие вещи, которые происходили при Богдане. Ранее она заявляла о напряженных отношениях с ним. А вот Андрея Ермака, который заменил Богдана в должности, автор в книге называет "вторым человеком в стране".

"Как пришел уже новый глава Офиса, который предоставил коммуникациям все инструменты и возможности, было сложно. Однако нам удалось очень многое сделать. Я действительно счастлива, что нам удалось хоть как-то выйти из той катастрофы коммуникационной, которая была создана сначала", - отметила Мендель.

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