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понедельник, 07 мая 2018 19:49

Во сколько украинцам обойдется Верховная Рада

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Во сколько украинцам обойдется Верховная Рада
Посчитали расходы украинских и иностранных депутатов. Фото: УНН

В прошлом году 1,73 млрд потратили на на осуществление законотворческой деятельности Верховной Рады, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение работы парламента, расходы на освещение работы парламента на радио и телевидении, финансирование газеты "Голос Украины" и телеканала "Рада". Об этом сообщает VoxUrkaine в рамках проекта ЕС-ПРООН "Совет за Европу".

В госбюджете на 2018 год расходы на Верховную Раду по сравнению с 2017 годом выросли более чем на треть до 1,730 млрд грн. Это 0,17% всех государственных расходов.

Отдельно доступны данные об использовании транспорта каждым депутатом и данные о компенсации депутатам за аренду жилья. В марте 2018 компенсацию в размере 20150 грн получили 173 народных депутата.

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Расходы на организацию официальных приемов или депутатские командировки из бюджета никуда не исчезли - они просто "сидят" в общих статьях расходов.

Иностранный опыт

Великобритания

Парламент: двухпалатный, 785 членов Палаты лордов и 650 членов Палаты общин.

Базовая годовая зарплата члена Палаты общин превышает 76 тыс. Фунтов. Депутаты имеют право на содержание офиса, наем персонала, проживание в Лондоне, оплату путешествий из парламента в избирательный округ.
Спикер и председатели комитетов получают высокие зарплаты. Члены Палаты лордов не получают фиксированную зарплату, но имеют право на ежедневную денежную помощь в размере 150-300 фунтов за каждый отработанный в парламенте день.

Расходы на аренду жилья в Лондоне не могут превышать 22 760 фунтов. Бюджетные лимиты на содержание персонала установлены в размере 161 550 фунтов в Лондоне и 150900 фунтов - за его пределами.

Европейский Союз

Европейский парламент: однопалатный, 751 депутат. Члены Европейского парламента получают одинаковую зарплату 6611 евро с вычисленными налогами.

На техническое оснащение офиса, телефонную и почтовую связь член парламента не может получить из бюджета более чем 4416 евро в месяц.
Депутаты могут выйти на пенсию в 63 года. Пенсия составляет 3,5% от зарплаты за каждый год исполнения полномочий, но не более 70% размера зарплаты.

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Австралия

Парламент однопалатный, 150 членов Палаты представителей и 76 сенаторов.
В Австралии существует специальный независимый орган - Суд по вопросам наград. Он устанавливает размеры зарплат и вознаграждений для всех должностных лиц.

Годовая базовая зарплата сенатора или члена Палаты представителей австралийского парламента составляет $ 203 тыс.

За восемь лет службы парламентарий может рассчитывать на базовую пенсию в размере 50% базовой зарплаты. Размер выплаты увеличивается на 2,5% за каждый дополнительный год работы. Максимальный размер пенсии - 75% годовой базовой зарплаты.

Ранее СМИ сообщили, что судья Окружного админсуда Киева Богдан Санин, который во время Революции достоинства запретил мирные собрания на Майдане, с 2014 года получил почти 730 тыс. грн зарплаты.

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