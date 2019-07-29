Во фракции "Слуга народа" выберут "12 апостолов"

Всех членов фракции разделят на 12 групп по 20 человек. У каждой группы будет свой лидер, который будет поддерживать коммуникацию с другими депутатами. ФОТО: Facebook "Слуга народа"

Во фракции политической партии "Слуга народа" в парламенте изберут 12 неофициальных лидеров, которые будут координировать деятельность народных депутатов.

В шутку их называют "апостолами", отметил будущий нардеп Давид Арахамия для OBOZREVATEL.

Всех членов фракции разделят на 12 групп по 20 человек. У каждой группы будет свой лидер, который будет поддерживать коммуникацию с другими депутатами. Таким образом хотят решить вопрос коммуникации во фракции на 254 человека.

Во время прохождения "школы депутата" от Киевской школы экономики в Трускавце психологи уже определяют среди депутатов потенциальных лидеров.

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Утром 29 июля в санаторно-гостиничном комплексе Трускавца "Риксос" началось недельное обучение для будущих депутатов от партии "Слуга народа". Организует его Киевская школа экономики.