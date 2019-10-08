Внутри "Слуги народа" заговорили об измене

В партии "Слуга народа" начались разборки.

Внутри партии "Слуга народа" назревает скандал.

26 депутатов от партии "Слуга Народа" провели встречу с экс-нардепом Сергеем Трегубенко и бизнесменом Ильей Павлюком, заявил в Facebook нардеп от президентской политсилы Александр Дубинский.

"3 октября 2019 года в гостинице "Украина" состоялась встреча 26 депутатов партии "Слуга Народа" с двумя очень интересными господами - Трегубенко Сергей и Павлюк Илья. Которых в СМИ связывают с кураторством таможенных потоков и контрабанды.

У меня вопрос, прежде всего, к руководству партии, а также к участникам - что они там делали, и какие вопросы обсуждали?

Этот вопрос крайне важен для общества и национальной безопасности", - написал Дубинский.

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19 сентября Верховная Рада не приняла законопроект, который отменяет так называемые "правки Лозового" и позволяет Национальному антикоррупционном бюро и Государственному бюро расследований самостоятельно осуществлять прослушку чиновников. Тогда документ не поддержали 44 нардепа от "Слуги народа".