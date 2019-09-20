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пятница, 20 сентября 2019 13:18

Вместо поездок в округа - работа в зале: нардепы скорректировали план работы

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Вместо поездок в округа - работа в зале: нардепы скорректировали план работы
Нардепы сделали ставку на работу в зале. Фото: Сергей Ковальчук, iportal.rada.gov.ua

Верховная Рада соберется на пленарные заседания за неделю, а не за две, как планировалось.

За внесение изменений в календарный план в пятницу проголосовал 231 нардеп, пишет "Інтерфакс-Україна"

Согласно предварительной версии календарного плана, с 23 сентября по 4 октября должна быть перерыв в пленарных заседаниях. Планировалось, что депутаты в это время должны были работать с избирателями и в комитетах.

Согласно изменениям, 2-4 октября ВР будет работать в режиме пленарных заседаний. А неделю с 7 по 11 октября будет не пленарной, как планировалось ранее, а посвящен работе в комитетах, комиссиях и фракциях.

23-27 сентября нардепы работают с избирателями.

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В Верховной Раде 9-го созыва работают 422 народных депутата.

251 - во фракции "Слуга народа", 44 - "Оппозиционной платформе - За жизнь", 27 - "Европейской солидарности", 24 - "Батькивщине", 20 - "Голосе", 22 - группе "За будущее".

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