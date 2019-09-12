Вместо лишения мандата - штраф: Зеленский смягчает судьбу кнопкодавам

Ранее Зеленский предлагал лишать кнопкодавов мандата, теперь - штрафовать. Фото: president.gov.ua

Заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук опубликовал в Facebook президентский законопроект о наложении штрафов на нардепов-кнопкодавов.

Документ называется "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины".

Депутатов предлагается за кнопкодавство наказывать штрафом от 3 до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан, или 50-85 тыс. грн.

Аппарата Верховной Рады поручат следить за голосованием депутатов и находить кнопкодавов.

3 сентября Верховная Рада направила в Конституционный суд другой законопроект президента о прекращении полномочий нардепов за кнопкодавство и отсутствие на заседаниях парламента и комитетов без уважительной причины.

Согласно документу, Зеленский предлагал новые основания досрочного прекращения полномочий нардепа - "установление судом факта неличного голосования".

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11 сентября двое народных депутатов от "Слуги народа" голосовали за коллег. Елена Копанчук давила кнопку соседа во время голосования за законопроект о строительных нормах по совершенствованию нормирования в строительстве. Сергей Литвиненко кнопкодавил за включение в повестку дня законопроекта о внесении изменений в Конституцию относительно уполномоченных ВР и его направления в Конституционный суд.