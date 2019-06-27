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четверг, 27 июня 2019 13:12

Вместе с Украиной зала заседаний ПАСЕ покинули еще 6 стран

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Вместе с Украиной зала заседаний ПАСЕ покинули еще 6 стран
Вместе с украинскими депутатами из зала заседаний пошли еще 6 стран Фото: Reuters

Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины покинули зал заседаний в Парламентской ассамблее Совета Европы после того, как с российской делегации сняли все санкции в ПАСЕ.

"Мы возвращаемся домой, чтобы консультироваться с нашими парламентами и правительствами о совместных действиях в Ассамблее на следующих сессиях", - говорится в совместном заявлении этой группы депутатов ПАСЕ, сообщает Радио Свобода.

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"Восстановление прав российской делегации без выполнения Россией всех многочисленных требований Ассамблеи противоречит основным ценностям Совета Европы и ее Устава. Этот шаг посылает очень неправильный сигнал стране, прибегла к вооруженной агрессии, отравления лиц, несоблюдение прав своих граждан и стремление дестабилизировать демократию в Европе вместо того, чтобы способствовать ее развитию", - отмечают члены ПАСЕ из 7-ми стран.

"Будущее Совета Европы под угрозой в целом, потому что она теряет доверие людей, в защиту которых она должна стоять", - добавляют участники демарша.

26 июня ПАСЕ согласились вернуть делегацию России без санкций. Депутаты Ассамблеи отклонили все поправки, предложенные представителями Украины, Грузии, Великобритании, Латвии и других стран.

На ночном заседании приняли резолюцию, которая позволяет российской делегации вернуться к работе впервые с 2015-го. Документ поддержали 118 депутатов, 62 проголосовали против, 10 - воздержались.

Резолюция исключает возможность лишать любую делегацию права голоса, даже если полномочия членов делегации обжалуются или пересматриваются. Они также не могут быть лишены права на выступление и права на представительство в Ассамблее и ее структурах.
После этого 25 июня российская делегация подала заявку в подтверждение своих полномочий.

Против возвращения России в ПАСЕ резко выступает Украины. В МИД Украины считают одобренную ПАСЕ резолюцию недопустимой уступкой Москве. Украинская делегация решила прекратить участие в работе нынешней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы и призывает Верховную Раду рассмотреть вопрос о приостановлении участия Украины в ПАСЕ.

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