Власть Зеленского считают непрофессиональной 55,3% украинцев - SOCIS

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55,3% украинцев считают власть Зеленского непрофессиональной и дилетантской - таковы результаты социологического опроса, проведенного Центром SOCIS. Компетентной команду Зеленского назвали 12,9% опрошенных, 15% считают власть популистской.

66,5% опрошенных назвали предвыборное обещание Владимира Зеленского закончить эпоху бедности полностью проваленной. 25,3% - выполненной частично, 1,2% считают ее полностью реализованной.

Половина опрошенных, или 50,1% считают, что Зеленский не выполнил большинство своих обещаний, которые раздал перед выборами в 2019 году. 33,2% считают, что он выполнил только некоторые обещания. 9,6% считают, что все большинство обещаний выполнены или в процессе выполнения. 1,4% считают, что Зеленский не давал никаких обещаний.

Сроки проведения исследования: 28 мая - 3 июня 2021 года. Результаты репрезентативны на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), пола, типа поселения (город/село) и разделения на области. Опрос не проводился в АР Крым и на неподконтрольной украинской власти части Донецкой и Луганской областей. Всего было опрошено 2000 респондентов методом телефонного интервью Сати (Computer Assisted Telephone Interviewing) с использованием планшетов. Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал): +/- 2,4%. Средняя продолжительность одного интервью составила 9 минут.