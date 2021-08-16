Власть уничтожает "Кузню на Рыбацком", но хвастается ее кораблями - Мирослав Гай

Участник украинского-российской войны, общественный деятель Мирослав Гай. Фото: Главред

Власть, систематическими уголовными преследованиями фактически уничтожает единственное украинское предприятие по производству бронированных военных кораблей, но не стесняется использовать эти же корабли для красивой картинки на параде ко Дню Независимости, в частности корабль проэкта 58502 (средний разведывательный корабль Laguna), который сейчас проходит испытания. Об этом пишет участник украинской-российской войны, общественный деятель Мирослав Гай в блоге на Цензор.нет.

"24 августа 2021 года на рейде г. Одесса спланировано проведение морского парада в честь Дня Независимости Украины. Просим вас рассмотреть возможность привлечения корабля проекта 58502, который проходит заводские-ходовые испытания, к участию в прохождении кораблей во время парада (24.08.2021) и в дни репетиций парада (20.08.2021 и 22.08.2021) путем совмещения мероприятий по испытаниям и участия в тренировках и прохождении", - говорится в письме в адрес завода "Кузница на Рыбацком" от организаторов парада.

СМИ пишут, что еще три катера производства "Кузницы на Рыбацком" примут участие в речном параде в Киеве.

Это - малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" (P175), "Никополь" (P176) и "Костополь" (P180). Они вместе с десантным катером "Сватово" (L434) пришли в Киев своим ходом из Одессы и Очакова.

Получается так, что именно бронированные корабли производит только "Кузня на Рыбацком".

Остальные суда, будут создавать красивую картинку для монументальных видео Зеленского - это либо гражданские суда-спасатели, или парусники из Киевской городской парусной федерации.

Это и есть политика двойных стандартов.

Трудовой коллектив завода "Кузница на Рыбацком" неоднократно заявлял о том, что давление силовых органов направлено на уничтожение уникального предприятия.

"Системные незаконные действия власти относительно завода "Кузница на Рыбацком" ставят предприятие на грань остановки, угрожают тысячам работников потерей рабочих мест и подрывают обороноспособность страны.

"Кузня на Рыбацком" в условиях не всегда своевременных расчетов инвестирует в проэкты собственные средства. И даже привлекает кредитные ресурсы, хотя давление власти и наложенный год назад арест на имущественный комплекс "Кузни" отнюдь не способствует поиску дополнительных финансовых ресурсов.

Вопреки распространяемым фейкам о якобы "сверхприбыльность" оборонных проэктов, они реализуются на грани рентабельности.

За время участия завода в реализации военных заказов во время войны с Россией владельцы не вывели из предприятия ни одной гривны дивидендов, хотя и могли бы.

И все это в условиях полного блокирования государственного оборонного заказа (ГОЗ).

Здесь и Талибана не надо, чтобы потерять страну. Ведь все начинается с саботажа, коррупции, уничтожение институтов и стратегических предприятий.

А потом мы просим у Запада вооружение?