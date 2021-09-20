"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников

Виталий Портников: "Какие должности кто будет занимать — решает Путин. В избирателя с Тагила и Челябинска одна задача — прийти, проголосовать и жить дальше". Фото: Тарас Подолян

Выборы в Государственную думу России — лишь имитация политического процесса. Все партии, которые на них проходят — провластные и поддерживают генеральную линию Кремля. Российское общество не влияет на политический процесс и находится во внутренней оккупации. Использование населения оккупированных украинских земель — признак стремления России глубже интегрировать эти территории в свое политическое пространство.

Об этом Gazeta.ua рассказал публицист Виталий Портников.

После подсчета 94% протоколов 5-процентный барьер преодолели путинская "Единая Россия" — 49,6%, Коммунистическая партия России — 19,2%, ЛДПР Жириновского — 7,5%, "Справедливая Россия — За правду" — 7, 4% и "Новые люди" — 5,4%. Какие выводы можно сделать по этим результатам? Эксперты говорят, что "Единая Россия" теряет популярность.

Говорить о популярности политических сил в России — бесполезно. Не имеет большого значения, какое количество голосов у "Единой России" или любой другой партии в Государственной Думе — это все партии власти, в принципиальных вопросах всегда поддерживающие линию Кремля. У всех этих партий один куратор — заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко. Предыдущим куратором был Вячеслав Володин, нынешний спикер Госдумы, победивший в собственном избирательном округе с результатом Владимира Зеленского — 73 процента голосов. Поэтому все политические анализы российских выборов не имеют никакого смысла. Я воспринимаю российскую политическую систему как полностью контролируемую, а итоги выборов — как такие, что были согласованы заранее в администрации президента России. Это просто иллюзия процедуры.

Если в тюрьме короновали некоего вора в законе, а другой короны лишился — то для уголовного мира это имеет определенное значение. Но для людей, которых они грабят и насилуют — никакого

Какие последствия могут иметь для российской политики эти выборы?

Никаких. В России нет публичной политики. В СССР или в странах соцлагеря также проходили парламентские выборы. Причем явка на эти выборы превышала явку на выборы в Госдуму РФ. И не только потому, что власть заставляла ходить людей на выборы, так же как сейчас она заставляет бюджетников. А потому что "советские люди" видели в них возможность прийти на избирательные участки и приобрести там какие-либо дефицитные вещи. Для избирателей это был праздник, но это никак не касалось политики — "советские люди" не были субъектом политики. Они были объектом внутренней оккупации. То же можно сказать о современном российском обществе — никакой политики, только внутренняя оккупация. Действующая российская власть сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Если она устраивает какие-то псевдовыборы в парламент и создает управляемые партии — это просто потому, что так выглядит сам государственный каркас. Если в тюрьме короновали некоего вора в законе, а другой короны лишился — то для уголовного мира это имеет определенное значение. Но для людей, которых они грабят и насилуют — никакого. То же самое и с российскими выборами — это не тема для анализа.

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Говорят, что ослабло политическое влияние Дмитрия Медведева. В принципе, это тоже ничего не значит

Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев не приехал в общественный штаб партии после выборов из-за болезни, по неизвестным причинам в штаб также не пришли глава российского Минобороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров. Есть ли причины говорить о каких-то конфликтах в российской верхушке?

Совершенно очевидно, что в российской верхушке вокруг трона постоянно происходят интриги и конфликты. Но российская политика сегодня определяется одним человеком — президентом Путиным. Он, конечно, советуется с представителями своего ближайшего окружения — представителями силовых структур и олигархами. Говорят, что ослабло политическое влияние Дмитрия Медведева. В принципе, это тоже ничего не значит. Во времена Сталина политическое влияние его соратников то ослаблялось, то усиливалось. За несколько лет до его смерти значительно ослабло политическое влияние Георгия Маленкова. Но когда умер Сталин — Маленков встал у руля СССР. Это касается Медведева — сейчас его влияние ослабло, но это не значит, что через полгода-год все не изменится. Это все зависит от Путина и клановых договоренностей. А то, что ни Медведев, ни Лавров, ни Шойгу не приехали в штаб "Единой России" означает простую вещь — им эти выборы абсолютно не интересны. Если бы не приехал только Медведев — можно было бы создавать какие-то конспирологические теории — председатель партии, его собираются выдвигать. Но все эти люди воспринимают российские выборы так же, как я — это все имитация и политика делается не там, российский избиратель не участвует в политике. Какие должности они будут занимать — это решает Путин, а также уголовные и чекистские кланы. У избирателя из Тагила и Челябинска одна задача — прийти, проголосовать и жить дальше.

Следующий шаг, который бы хотели сделать в Кремле — увеличить оккупированную территорию на Донбассе

Могут ли эти выборы иметь какие-то последствия для Украины? Возможно, обострение на Донбассе, чтобы поднять рейтинги российских властей?

Для Украины эти выборы также не имеют никакого значения. Потому что это не выборы. Не может событие, которого нет, иметь последствия. Для нас символическое значение имеет участие жителей Донецкой и Луганской областей, получивших паспорта РФ, в российском политическом процессе. Таким образом Кремль пытается продемонстрировать, что он интегрирует оккупированные районы в свое политическое пространство. Это не вопрос выборов. Кто-то из экспертов наивно отметил, что Путин хочет увеличить уровень поддержки российской власти за счет голосов с оккупированных территорий. Да имел он в виду эти голоса. Он просто хочет показать, что идет путем планомерной аннексии оккупированных территорий. И этот путь был им выбран еще в 2014 году. Эти территории интегрируются, как в свое время интегрировали Приднестровье и Абхазию — не путем включения их в состав России, а когда эти территории формально входят в состав других государств, а де-факто принадлежат России. Следующий шаг, который бы хотели сделать в Кремле — увеличить эту территорию. Подумать о том, какие еще земли можно оторвать от Украины. А оккупированные территорияи ежегодно будут дальше интегрироваться в российское политическое пространство, а линия столкновения и в дальнейшем будет использоваться как линия для поддержки военного конфликта — там будут происходить обстрелы и гибнуть люди. Этот конфликт — не на месяцы, а на годы. Вероятно, целые поколения украинцев вырастут в атмосфере этого конфликта. Это реальность, с которой мы будем жить последующие десятилетия.

Политологи отмечали, что так называемые герои "крымской весны" 2014 года, непосредственные участники аннексии, сдали свои позиции. Не прошли в Думу. О чем это говорит?

Это опять-таки внутренняя кухня российской власти. Значит они сейчас не нужны в составе парламента. Собственно, люди, которые были ключевыми участниками этих процессах, включены в проходные части российских политических партий. Предвыборная кампания в Ростовской области с привлечением донбасских избирателей базировалась на продвижении Бородая (российский террорист, бывший "премьер-министр" так называемой ДНР. - Gazeta.ua), а "Справедливая Россия" получила новую жизнь как политическая сила, когда включила в себя партию "За правду", которую возглавлял Прилепин (российский писатель и боевик, участник незаконных вооруженных формирований на Донбассе. — Gazeta.ua). Поддержка тех, кто был участником событий в Крыму и на Донбассе, основывается не на отдельных персоналиях — эти люди обычные агенты российских спецслужб. Не обязательно быть депутатом Госдумы, если ты агент ФСБ.

В России с 17 сентября проходили выборы в Госдуму. К ним привлекали жителей оккупированных РФ Крыма и районов Донецкой и Луганской областей. В оккупированных районах около месяца действовали сотни "разъяснительных центров". Там украинцам массово выдавали российские паспорта. Верховная Рада Украины обратилась к международному сообществу в связи с незаконной подготовкой выборов в Госдуму РФ.