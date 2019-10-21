Власть поторопилась с задержанием Гладковского - политолог

Скриншот с трансляции. 21 октября Гладковський вышел из СИЗО под залог

С задержанием экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, которого подозревают в злоупотреблении властью и ложном декларировании доходов жены, поторопились. Надо было отвлечь внимание общественности от "формулы Штайнмайера" и поднимать рейтинг.

Такое мнение в комментарии Gazeta.ua высказал политолог Александр Кочетков.

"К сожалению, это абсолютно политическое задержания. НАБУ, которое было инициатором задержания, сейчас по уши в международном скандале, замешенное там вроде на выборах в США. Конечно президент недоволен этой ситуацией. Сейчас Артем Сытник всячески пытается быть полезным. Поскольку у нас возникла политическая ситуация по протестах, "формуле Штайнмайера", "Нет капитуляции", чем-то надо отвлечь. Еще рейтинг власти начинает падать. Надо что-то приятное ".

"Задержание Гладковского - это попытка улучшить ситуацию, отношение, имидж власти сегодня. А со стороны руководства НАБУ - смягчить негативное отношение власти к себе", - говорит он.

Для справедливого обвинительного приговора с конфискацией обычно берут кого-то "маленького" из системы, который в дальнейшем может свидетельствовать на высших чиновников.

"Сейчас взяли высшее лицо, а он (Гладковський - Gazeta.ua) ничего не подписывал, не давал. Он действовал через посредников, через сына, который по Конституции имеет право не свидетельствовать против отца. Он и не будет. Если мы начинаем с Гладковского , то доказательной базы к нему не будет. А ее отсутствие является свидетельством политического задержания".

"С Пашинский (Сергей Пашинский, депутат 8-го созыва от" Народного фронта "- Gazeta.ua) была симметричная ситуация. Взяли за превышение самообороны, хотя инкриминировать нужно значительно больше. Топовые фигуры не влезают в сейф и не оставляют отпечатков пальцев на деньгах. Они создают ситуации. "Сейчас мы пойдем навстречу обществу, задержим знаковую фигуру, а дальше оно как-то рассосется".

"Они торопятся, хотят как можно быстрее отвернуть внимание общества от проблем "нормандского формата" и "формулы Штайнмайера" к борьбе с коррупцией и преступностью".

17 октября из аэропорта "Борисполь" не выпустили Олега Гладковского, заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны времен пятого президента Петра Порошенко. Вскоре его задержали детективы Национального антикоррупционного бюро в ресторане. 18 октября ему предъявили подозрение. 19 октября Высший антикоррупционный суд отправил Гладковского в СИЗО на 2 месяца с правом выйти под залог 10 623 130 грн. Специализированная антикоррупционная прокуратура просила 10 раз больше. По версии следствия, Гладковский способствовал включению грузовиков "МАЗ 3617", сделанных дочерним предприятием его автокомпании "Богдан Моторс" в государственный заказ. Их купили по завышенным ценам. Государство потеряло более 10, 6 млн грн. Также в декларациях за 2016-2018 годы экс-служащий не указал доходы жены от сдачи в аренду недвижимости в центре Киева. Совокупно - $164,5 тыс. Гладковский все обвинения отрицает. Дело считает политически ангажированным. 21 октября за экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского внесли залог. Около 15:40 он вышел из СИЗО.