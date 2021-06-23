Власть не имеет стратегии борьбы с коррупцией - председатель НАПК

Зеленский призывал Верховную Раду как можно скорее утвердить антикоррупционную стратегию еще в сентябре прошлого года. Фото: Reuters

Власть до сих пор не имеет антикоррупционной стратегии. Об этом сказал председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков.

Он рассказал о поездке в США и встрече с представителями американского правительства.

"Обсуждали нашу антикоррупционную стратегию, на самом деле, что сегодня происходит в Украине. Коррупционеры имеют стратегию. Один из ее примеров - незавершенность судебной реформы.

Большинство добропорядочных судей страдают из-за плохой репутации части коллег. А антикоррупционной стратегии в стране нет. Президент еще в сентябре определил закон для рассмотрения парламентом как неотложный. Но к этому времени парламент не проголосовал. Почему - не знаем", - цитирует председателя НАПК "Цензор.нет".

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"Обсуждали угрозы от возможных решений Конституционного суда. Есть большие угрозы Высшему антикоррупционному суду. Он может быть признан неконституционным. А это значит, что вся работа антикоррупционных органов не сможет быть эффективной.

Есть угрозы отмены института специальной конфискации. А значит, Виктору Януковичу надо будет вернуть 1,8 миллиарда долларов, взысканные предыдущими судебными решениями.

Мы обсуждали риски, которые могут подорвать финансовую и стабильность по безопасности нашего государства. Обсуждали угрозы, которые может нести решение Конституционного суда о признании неконституционным Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Потому что это может нести угрозы решению по Приватбанку. И также угрозы, которые может нести решение КС об отмене земельной реформы, о предоставлении гражданам права на землю", - также рассказал Новиков.

Также председатель НАПК прокомментировал случай, когда президент Владимир Зеленский забыл отметить 5 млн грн в своей декларации.

"По факту непредставления сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии я составил протокол в отношении президента. Печерский суд его закрыл", - сказал Новиков.

6 мая президент Владимир Зеленский встречался с американским госсекретарем Этон Блинкеном. Обсуждали российскую агрессию, коррупцию и олигархов в Украине, внедрение реформ.