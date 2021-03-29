Владелец паспорта РФ победил на довыборах в Верховную Раду

Аксенов победил на довыборах в ВР. Фото: mrd.gov.ua

Мэр города Доброполье Андрей Аксенов, который якобы имеет российское гражданство, победил на довыборах в Верховную Раду в одномандатном избирательном округе №50 в Донецкой области.

Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия.

Аксенов набрал 65,6% голосов. Его выдвигала политсила "Порядок". На втором месте Владимир Рыбин из "Партии Шария". Он имеет 13% поддержки. Далее - Юлия Кузьменко с "Европейской солидарности". Ее результат 6,59%. Четвертую строчку заняла Виктория Шилова из партии "Держава" - 4,08%. Александр Бондаренко от "Слуги народа" получил 3,02%.

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Аксенов в 2014 году организовал псевдореферендум так называемой "ДНР" в поселке Новодонецкое под Доброполье. В 2017-м выезжал в Крым. Там получил российский паспорт, по информации журналиста Дениса Казанского.

28 марта 2021-го на двух одномандатных избирательных округах состоялись довыборы в Верховную Раду. Голосование проходило в округе №87 в Ивано-Франковской области и округе №50 в Донецкой области.