"Вконтакте" и "Одноклассники": Данилюк отреагировал на информацию о возможном снятии санкций

В СНБО также напомнили, что могут применить, отменять или вносить изменения в санкций лишь на основании предложений от Верховной Рады, Кабмина, президента, СБУ и Нацбанка. ФОТО: flicker

Секретарь СНБО Александр Данилюк отреагировал на информацию о возможном снятии санкций с российских соцсетей в Украине.

Он обратил внимание СБУ, Кабмина, Нацбанка на необходимость "обеспечения неукоснительного соблюдения санкций и мониторинга их эффективности до истечения срока их действия или отмены в установленном законом порядке", говорится на сайте Рады.

В СНБО также напомнили, что могут применить, отменять или вносить изменения в санкций лишь на основании предложений от Верховной Рады, Кабмина, президента, СБУ и Нацбанка.

19 июля Obozrevatel сообщил, что ряд провайдеров начала предоставлять доступ к заблокированным в Украине соцсетей - "Вконтакте" и "Одноклассники".

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Доступ к российским соцсетей заблокировали указом пятого президента Петра Порошенко в мае 2017 года. Запрет должен действовать три года, до мая 2020 Также заблокирован доступ к сервисам "Яндекса", кроме главной страницы

поисковика.