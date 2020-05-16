"Включать лучи - не ответ. Сидят беспомощные, как улитки" - Скрыпин проехался по украинскому шоу-бизнесу

Деятели шоу-бизнеса в большинстве всегда "вне политики", они же "космополитические", говорит Скрыпин.

Украинский шоу-бизнес выглядит беспомощным в отстаивании своих прав. Об этом сказал журналист Роман Скрыпин.

"Работники культурной сферы, как беспомощные дети - сидят, ничего не понимают, что надо делать. Ничего другого, чем петь, танцевать - не могут. Их вообще реально поставили в какое то- вовсе не удобное положение, так как остальные как-то себе справляются. А они другого не умеют и у них просто забрали, поскольку они всегда "вне политики", они же "космополитические" по настроениям в большинстве.

Очень смешно наблюдать, как вытащили улитку из ракушки и она бедная - жизнь оказывается такая жестокая. Не знаю, что с ними будет, они там лучи включали. Прекрасная акция, только это не ответ на то, что надо делать. И ответы им никто не даст. Они говорят "Правительство, скажи нам, что будет".

Нормальным спасением было бы то, если бы в Украине была культура покупать контент. Если ты исполнитель, тебе не обязательно собирать Дворец спорта. Ты ставишь себя на маркетплейс, на iTunes и тебя покупают за реальные деньги. А у нас как раз это разрушено. Хотя это выход из положения: ты себе запел - тебя купили, ты снял кино - его купили и посмотрели.

А у нас как раз это отсутствие культуры покупки контента приводит к тому, что они сидят беспомощные, как улитки. Может это их как-то подвинет в ту сторону, что наконец они начнут заботиться за соблюдение авторских прав, отстаивание своих авторских прав, рынка, когда ты выходишь на него и продаешь свой продукт, а не "Я не сдамся без боя". Да боя и не было в принципе", - в эфире Skrypin.ua

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12 мая представители украинской культуры и креативной индустрии провели акцию "Стоп культурный карантин", чтобы привлечь внимание к проблемам отрасли в период карантина. В городах они направили в небо лучи света.