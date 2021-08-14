Визит Меркель будет неприятным для Зеленского из-за вопроса преследования Кличко - Николаенко

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Во время визита в Украину канцлера ФРГ Ангелы Меркель немецкая сторона поставит вопрос о политическом преследовании лидера партии "УДАР", мэра Киева Виталия Кличко и его команды. Об этом заявил народный депутат Андрей Николаенко в ток-шоу "Народ против с Наташей Влащенко" на телеканале "Украина 24".

По информации Николаенко, массовые обыски в подразделениях КГГА и на коммунальных предприятиях столицы, которые продолжаются с мая, а также разговоры о намерениях президентской власти, вопреки закону, разделить должности городского головы и председателя КГГА воспринимаются за границей как политическое преследование.

"Однозначно знаю, что немецкая сторона будет ставить вопрос Кличко. И это неприятный сюрприз будет для украинской стороны. Будет сигнал, что то, что происходит с Кличко и его командой, не рассматривается как чисто экономическая обстоятельство, а может трактоваться - если не будет прекращено - как политическое преследование", - сказал он.

Также Николаенко сообщил, что канцлер Германии планирует обсудить такие вопросы, как компенсация Украине за "Северный поток-2" и имплементация "формулы Штайнмайера".

"Симптоматично то, что Меркель приезжает за день до Крымской платформы. Это сигнал того, что они не видят решения пока даже близко в вопросах Крыма и не хотят брать на себя ответственность на уровне канцлера... Она фактически едет договориться о сумме "откупных". Сколько удовлетворит Украину за то, что мы согласимся с "Северным потоком-2", - рассказал Николаенко.

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Что касается имплементации "формулы Штайнмайера", народный депутат отметил, что это не главный вопрос переговоров. В Германии понимают, что поставить точку в этом вопросе не получится.

Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с президентом Украины Владимир Зеленским 22 августа в Киеве будет обсуждать три вопроса: "Северный поток - 2", урегулирования на Донбассе и политическое давление Банковой на мэра Киева Виталия Кличко.