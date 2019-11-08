Вижу себя в должности генпрокурора - Горбатюк

 
Ексклюзивы
1/5
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Просмотров: 135
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Просмотров: 90
"Делам Майдана труба?": Офис Зеленского пикетируют
"Делам Майдана труба?": Офис Зеленского пикетируют
1 Просмотров: 846
Российский флот может устроить провокации возле Одессы и захватить береговую линию - экс-командующий НАТО
Российский флот может устроить провокации возле Одессы и захватить береговую линию - экс-командующий НАТО
1 Просмотров: 2394
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Просмотров: 423
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
Просмотров: 846
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
1 Просмотров: 2043
Банковая допустила ошибку
Банковая допустила ошибку
1 Просмотров: 2187
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
21 Просмотров: 5130
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
Просмотров: 1701
Фото
Все фото
3
4
6
5
5
&quot;Делам Майдана труба?&quot;: Офис Зеленского пикетируют
"Делам Майдана труба?": Офис Зеленского пикетируют
Нардепа Яременко снова поймали на интимной переписке
Нардепа Яременко снова поймали на интимной переписке
Проститутки за $100 и охота на фотографа - чем занимается в Раде депутат Яременко
Проститутки за $100 и охота на фотографа - чем занимается в Раде депутат Яременко
Выступление Вакарчука и тысяча митингующих - педагоги протестовали под Радой
Выступление Вакарчука и тысяча митингующих - педагоги протестовали под Радой
Вакарчук и &quot;слуга народа&quot; договорились найти средства для педагогов
Вакарчук и "слуга народа" договорились найти средства для педагогов
Видео
Все видео
СБУ обыскивает офис, связанный с нардепом
СБУ обыскивает офис, связанный с нардепом
"Поезжай к Путину и скажи: скотина, перестань убивать украинских солдат" - журналист "сделал" Шуфрича
"Поезжай к Путину и скажи: скотина, перестань убивать украинских солдат" - журналист "сделал" Шуфрича
Зеленский анонсирует "серьезные выводы" по "слугам народа"
Зеленский анонсирует "серьезные выводы" по "слугам народа"
Оговорка по Фрейду: Зеленский на рабочем совещании говорил о "концертах"
Оговорка по Фрейду: Зеленский на рабочем совещании говорил о "концертах"
Советник секретаря СНБО вступился за представителей боевиков
Советник секретаря СНБО вступился за представителей боевиков
Интервью
1/5
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1107
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 810
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3609
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 2034
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 999
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
08 ноября 2019
Просмотров: 198
Міха
Осінь цього року побалувала, довга й тепла, думаю я, вийшовши з метро на станції Університет. Тополі вганяються жовтими верхами в погідне небо, між ...
пятница, 08 ноября 2019 22:04

Вижу себя в должности генпрокурора - Горбатюк

  Комментировать

Следователи "дел Майдана" готовы идти из Генпрокуратуры в Государственное бюро расследований, если руководителем станет кто-то из "своих".

Говорит их бывший руководитель Сергей Горбатюк Gazeta.ua. Он имеет амбиции возглавить ГПУ.

Горбатюк занимался "делами Майдана" с 2014 года. Руководил управлением спецрасследований Генеральной прокуратуры, которое собирало доказательства и готовило дела в суд. 23 октября генпрокурор Руслан Рябошапка подписал указ о его увольнении. Горбатюк ответил на это иском в Окружной админсуд Киева.
8 ноября он пришел на акцию под Офис президента Владимира Зеленского. Участники требовали не допустить развала "дел Майдана" после 20 ноября. В этот день прокуратура потеряет функцию досудебного расследования, а ее незавершенные дела поделят между Государственным бюро расследований и Национальным антикоррупционным бюро.

Автор: Ольга Кириленко/Gazeta.ua
  Сергей Горбатюк выступает на акции перед Офисом президента 8 ноября
Сергей Горбатюк выступает на акции перед Офисом президента 8 ноября

Как было бы правильно поступить с "делами Майдана": дождаться завершения досудебных расследований со стороны ГПУ или просто начать раньше готовить их передачу в ГБР?

Если мы говорим о заинтересованности в результатах, то какие есть проблемы с продолжением полномочий (речь идет о возможности ГПУ проводить досудебные расследования - Gazeta.ua)? Мы продолжали следственные полномочия прокуратуры с 1996 года - 23 года. Если все так заинтересованы в расследовании, то чего не продлить еще? На год или на два. Какие проблемы? Верховная Рада голосует - продлить полномочия следователей прокуратуры до 2021 года. В этом нет никакой проблемы. Это вполне логичное решение. Они - нет, вот давайте закончим историю со следователями прокуратуры, потому что она будет вечна.

Это было бы правильно?

Конечно. Остаются те же следователи, которые расследовали дела, никуда не переходят, не надо никаких конкурсов. Они дальше продолжают заниматься расследованиями.

Какая часть людей из вашей команды спецрасследований готова идти в ГБР?

Когда предлагали просто перейти в ГБР, никто вообще не хотел.

Почему?

Вероятно потому, что раньше работали с Трубой (руководитель ГБР - Gazeta.ua). Вероятно, что видят влияние Портнова (руководитель Главного управления по вопросам судоустройства Администрации Виктора Януковича — Gazeta.ua) на ГБР.

На ГПУ его влияния по возвращению в Украину вы не почувствовали?

Вроде нет. Хотя он в августе обещал, пост писал, что пришло новое руководство Генпрокуратуры - "Горбатюку осталось несколько месяцев". В этой части сошлось. Если говорить о действиях, то сообщение о подозрении Лукаш (речь идет об изменении подозрения министру юстиции времен Януковича Елене Лукаш; подозрение изменила ГПУ - Gazeta.ua) вызвало большую критику со стороны Портнова. Поэтому я не уверен, что там есть влияние Портнова. Именно на прокуратуру - нет.

Согласитесь ли вы возглавить отдел ГБР в "делах Майдана", если его таки создадут?

Не завершил мнение. Следователи просто переходить в ГБР не высказывали желания. Они готовы переходить, если руководителем подразделения будет кто-то из наших. Я или кто-либо другой из руководителей, которые уже показали, что они способны отстаивать и защищать тех следователей. Я об этом говорил Рябошапке, Чумаку (главный военный прокурор — Gazeta.ua), Трубе - создайте, проблемы, обеспечьте перевод, принятие закона. И все будет дальше расследоваться.

Так вы готовы пойти на руководящую должность?

Я готов ... если от этого будет польза. Хочется не долбить стену, а сосредоточиться на расследовании преступлений, завершении производств. Сегодня я вижу нежелание реально устранять эти проблемы со стороны руководства ГБР и ГПУ, поэтому пребывание на этом посту будет таким же, как до сих пор было за Луценко.
Мы пишем жалобы, рапорты, отстаиваем, а нам все равно вредят и не дают нормально работать. Если возникнет необходимость защищать следователей, то, конечно, готов.

То есть ваше условие работы в ГБР, чтобы вам давали работать?

Да, для этого как минимум должно быть подразделение прокуроров из тех, кто все это время работал. И руководство там должно быть из тех, кто хочет добиваться результата, а не вредителей, или вредителя, который это все возглавляет.

Со стороны Романа Трубы вы, очевидно, такого желания не видите.

Я увидел, что как и генеральный прокурор Рябошапка, так и его заместители сразу для себя решили - я не должен быть в прокуратуре. Они хотели избавиться от меня, искали возможности. Такая же ситуация, мне кажется, и в ГБР. На словах нам рассказывают, а когда доходит до практических шагов - делают все, чтобы этого не произошло. Все время эти расследования сопровождал обман: руководство говорит "дело чести", а доходит до конкретных дел - создаются препятствия. Здесь ситуация та же. Нам, обществу, вешают лапшу на уши, уверяя, что они переживают за дела. А результат мы видим. Все дошло до ситуации, дела фактически заблокированы. Когда рассказывают, что очень переживают, надо спрашивать, что они сделали для этого. Тогда все станет понятно.

Автор: Ольга Кириленко/Gazeta.ua
 

Чем занимаетесь после увольнения из Генпрокуратуры?

Буду отвоевывать отмену приказа об увольнении. Я себя вижу дальше в прокуратуре.

На какой должности?

На должности генерального прокурора. Учитывая то, что происходит - руководство меняется, дальше врет, ничего не делает на защиту людей, следователей, прокуроров, расследований - думаю, что достаточно уже кому-то верить. Надо брать при этом в руки и исправлять ситуацию. Уровень доверия к прокуратуре 1%, изменения нужны и изменения огромны. Я не вижу проблемы в том, чтобы в сжатые сроки изменить лицо прокуратуры. И организовать ее именно на защиту людей от преступлений.

Думаете, Рябошапка уступит вам место?

Думаю, лично нет. Если будет запрос общества на прокурора честного и принципиального, то я готов это сделать.

Подробнее об акции против развала "дел Майдана" читайте вскоре на сайте Gazeta.ua.

Автор: Ольга Кириленко
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Вижу себя в должности генпрокурора - Горбатюк». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
ноября

В Киеве начали показывать новый вид искусства

Разрушили один из древнейших храмов

Киевляне начали проектировать самые большие в мире самолеты

Книги в библиотеке приковывали цепью

Самое читаемое
Показали фотографии с общественного транспорта, которые заставят хохотать
Показали фотографии с общественного транспорта, которые заставят хохотать
33
 Просмотров: 84272
&quot;Подыгрывание врагу и государственная измена&quot; - Вакарчук призвал правоохранителей заняться тремя каналами кума Путина
"Подыгрывание врагу и государственная измена" - Вакарчук призвал правоохранителей заняться тремя каналами кума Путина 3 Просмотров: 13797
&quot;Хотим опровергнуть информацию&quot;: семья Заворотнюк сделала заявление
"Хотим опровергнуть информацию": семья Заворотнюк сделала заявление Просмотров: 11943
Раньше было много людей: показали, как выглядит центр Донецка
Раньше было много людей: показали, как выглядит центр Донецка
7
 1 Просмотров: 9730
Водителю оторвало голову: новые подробности покушения на бизнесмена в Киеве
Водителю оторвало голову: новые подробности покушения на бизнесмена в Киеве
4
 Просмотров: 9262
Политика
100 школ и 100 садиков: Гончарук поставил "дедлайн" председателям ОГА
100 школ и 100 садиков: Гончарук поставил "дедлайн" председателям ОГА Просмотров: 891
Горбатюк судится за кресло
Горбатюк судится за кресло Просмотров: 171
СБУ обыскивает офис, связанный с нардепом
СБУ обыскивает офис, связанный с нардепом
 Просмотров: 738
Насирова снова начали судить
Насирова снова начали судить Просмотров: 405
Соратник Коломойского возглавил облсовет
Соратник Коломойского возглавил облсовет Просмотров: 540
Больше всего комментируют
8
Боевики в районе Станицы Луганской остаются на своих позициях - Порошенко
7
Друг Зеленского рассказал, когда он решил стать президентом
7
Комик Молочный заявил, что по Киеву ходят фашисты
5
Президент: "Свинарчук, Пашинский, Дубневич, Мыкытась. По ним будут приговоры"
3
"Подыгрывание врагу и государственная измена" - Вакарчук призвал правоохранителей заняться тремя каналами кума Путина
Голосов: 13557
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua