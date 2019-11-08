Вижу себя в должности генпрокурора - Горбатюк

Следователи "дел Майдана" готовы идти из Генпрокуратуры в Государственное бюро расследований, если руководителем станет кто-то из "своих".

Говорит их бывший руководитель Сергей Горбатюк Gazeta.ua. Он имеет амбиции возглавить ГПУ.

Горбатюк занимался "делами Майдана" с 2014 года. Руководил управлением спецрасследований Генеральной прокуратуры, которое собирало доказательства и готовило дела в суд. 23 октября генпрокурор Руслан Рябошапка подписал указ о его увольнении. Горбатюк ответил на это иском в Окружной админсуд Киева.

8 ноября он пришел на акцию под Офис президента Владимира Зеленского. Участники требовали не допустить развала "дел Майдана" после 20 ноября. В этот день прокуратура потеряет функцию досудебного расследования, а ее незавершенные дела поделят между Государственным бюро расследований и Национальным антикоррупционным бюро.

Автор: Ольга Кириленко/Gazeta.ua Сергей Горбатюк выступает на акции перед Офисом президента 8 ноября

Как было бы правильно поступить с "делами Майдана": дождаться завершения досудебных расследований со стороны ГПУ или просто начать раньше готовить их передачу в ГБР?

Если мы говорим о заинтересованности в результатах, то какие есть проблемы с продолжением полномочий (речь идет о возможности ГПУ проводить досудебные расследования - Gazeta.ua)? Мы продолжали следственные полномочия прокуратуры с 1996 года - 23 года. Если все так заинтересованы в расследовании, то чего не продлить еще? На год или на два. Какие проблемы? Верховная Рада голосует - продлить полномочия следователей прокуратуры до 2021 года. В этом нет никакой проблемы. Это вполне логичное решение. Они - нет, вот давайте закончим историю со следователями прокуратуры, потому что она будет вечна.

Это было бы правильно?

Конечно. Остаются те же следователи, которые расследовали дела, никуда не переходят, не надо никаких конкурсов. Они дальше продолжают заниматься расследованиями.

Какая часть людей из вашей команды спецрасследований готова идти в ГБР?

Когда предлагали просто перейти в ГБР, никто вообще не хотел.

Почему?

Вероятно потому, что раньше работали с Трубой (руководитель ГБР - Gazeta.ua). Вероятно, что видят влияние Портнова (руководитель Главного управления по вопросам судоустройства Администрации Виктора Януковича — Gazeta.ua) на ГБР.

На ГПУ его влияния по возвращению в Украину вы не почувствовали?

Вроде нет. Хотя он в августе обещал, пост писал, что пришло новое руководство Генпрокуратуры - "Горбатюку осталось несколько месяцев". В этой части сошлось. Если говорить о действиях, то сообщение о подозрении Лукаш (речь идет об изменении подозрения министру юстиции времен Януковича Елене Лукаш; подозрение изменила ГПУ - Gazeta.ua) вызвало большую критику со стороны Портнова. Поэтому я не уверен, что там есть влияние Портнова. Именно на прокуратуру - нет.

Согласитесь ли вы возглавить отдел ГБР в "делах Майдана", если его таки создадут?

Не завершил мнение. Следователи просто переходить в ГБР не высказывали желания. Они готовы переходить, если руководителем подразделения будет кто-то из наших. Я или кто-либо другой из руководителей, которые уже показали, что они способны отстаивать и защищать тех следователей. Я об этом говорил Рябошапке, Чумаку (главный военный прокурор — Gazeta.ua), Трубе - создайте, проблемы, обеспечьте перевод, принятие закона. И все будет дальше расследоваться.

Так вы готовы пойти на руководящую должность?

Я готов ... если от этого будет польза. Хочется не долбить стену, а сосредоточиться на расследовании преступлений, завершении производств. Сегодня я вижу нежелание реально устранять эти проблемы со стороны руководства ГБР и ГПУ, поэтому пребывание на этом посту будет таким же, как до сих пор было за Луценко.

Мы пишем жалобы, рапорты, отстаиваем, а нам все равно вредят и не дают нормально работать. Если возникнет необходимость защищать следователей, то, конечно, готов.

То есть ваше условие работы в ГБР, чтобы вам давали работать?

Да, для этого как минимум должно быть подразделение прокуроров из тех, кто все это время работал. И руководство там должно быть из тех, кто хочет добиваться результата, а не вредителей, или вредителя, который это все возглавляет.

Со стороны Романа Трубы вы, очевидно, такого желания не видите.

Я увидел, что как и генеральный прокурор Рябошапка, так и его заместители сразу для себя решили - я не должен быть в прокуратуре. Они хотели избавиться от меня, искали возможности. Такая же ситуация, мне кажется, и в ГБР. На словах нам рассказывают, а когда доходит до практических шагов - делают все, чтобы этого не произошло. Все время эти расследования сопровождал обман: руководство говорит "дело чести", а доходит до конкретных дел - создаются препятствия. Здесь ситуация та же. Нам, обществу, вешают лапшу на уши, уверяя, что они переживают за дела. А результат мы видим. Все дошло до ситуации, дела фактически заблокированы. Когда рассказывают, что очень переживают, надо спрашивать, что они сделали для этого. Тогда все станет понятно. Автор: Ольга Кириленко/Gazeta.ua Чем занимаетесь после увольнения из Генпрокуратуры? Буду отвоевывать отмену приказа об увольнении. Я себя вижу дальше в прокуратуре. На какой должности? На должности генерального прокурора. Учитывая то, что происходит - руководство меняется, дальше врет, ничего не делает на защиту людей, следователей, прокуроров, расследований - думаю, что достаточно уже кому-то верить. Надо брать при этом в руки и исправлять ситуацию. Уровень доверия к прокуратуре 1%, изменения нужны и изменения огромны. Я не вижу проблемы в том, чтобы в сжатые сроки изменить лицо прокуратуры. И организовать ее именно на защиту людей от преступлений. Думаете, Рябошапка уступит вам место? Думаю, лично нет. Если будет запрос общества на прокурора честного и принципиального, то я готов это сделать. Подробнее об акции против развала "дел Майдана" читайте вскоре на сайте Gazeta.ua.