Виталия Павлика обвинили в благотворительности за неизвестный счет

Виталий Павлик потратил на благотворительность больше, чем позволяет его официальный доход. Фото: Марс

По инициативе кандидата в народные депутаты по мажоритарному округу №216, самовыдвиженца Виталия Павлика в жилых домах Дарницкого района заменили почтовые ящики. Об этом написал в своем заявлении в Нацполицию другой кандидат в народные депутаты Андрей Юсов, передает Lenta.ua.

Журналист Андрей Булгаров обратил внимание на несоответствие сметы выполненных работ богатству Виталия Павлика, указанным в его имущественной декларации. По подсчетам Булгарова, среднемесячный бюджет семьи Павлика составляет около 92 тысяч гривен. А общая стоимость почтовых ящиков, которые были установлены в 750 домах в округе, составляет 6 миллионов гривен, без монтажа и доставки.

По мнению журналиста, Павлику незаконным образом помогает действующий народный депутат по 216-му округу Александр Супруненко, с которым кандидата связывают давние деловые отношения.