"Вирішується доля Європи" - Зеленський звернувся до лідерів ЄС

В Украине решается судьба Европы. Если Путин не получит достойного отпора, то пойдет дальше.

Необходимо принять мощные экономические и финансовые санкции против агрессора и лишить его средств для продолжения агрессии, заявил президент Владимир Зеленский в обращении к лидерам стран Европейского Союза.

В частности, он призвал отключить Россию от SWIFT. А также наложить эмбарго на торговлю нефтью и газом и помочь нашей армии вооружением и боеприпасами.

"Наши люди гибнут за свободу Украины и Европы. Мы долго ждали у открытых дверей. Мы спросили о членстве в НАТО – ответа не услышал. Сейчас нуждаемся в международно-правовых гарантиях безопасности, четкой европейской перспективе, быстрых и конкретных действиях", - заявил Зеленский в обращении.

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"Укрзалізниця" отменила ряд рейсов из Киева в связи с опасной ситуацией. Об этом сообщили в пресс-службе компании.