Вирастюк рассказал, чем будет заниматься в Раде

Василий Вирастюк тренирует ветеранов, получивших травмы во время войны. Фото: sluga-narodu.com

Народный депутат от "Слуги народу" Василий Вирастюк планирует работать в Комитете по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов. Об этом он сказал на брифинге в Верховной Раде.

"Эта тема мне знакома. Я несколько лет близко знаком с этой отраслью, ведь привлечен к тренировочному процессу и спортивной реабилитации наших ветеранов. Среди моих первых шагов - законопроекты по реабилитации ветеранов", - рассказал депутат.

"Большое количество ветеранов страдает посттравматическим стрессовым расстройством. И лучший способ преодолеть его - физическая культура и спорт. С 2019-го я вовлечен в этот процесс и сегодня являюсь одним из тренеров сборной команды, которая примет участие в международных соревнованиях в США в сентябре. Это соревнование для ветеранов, получивших ранения в результате боевых действий", - сказал Вирастюк.

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Также депутат сказал о первом дне работы в парламенте: "Не секрет, что я в новой сфере. Поэтому нужно понять, что и как работает. Какие кнопки нажимать, мне объяснили коллеги. Что касается криков в сессионном зале. Да, они были. Но я думал, что будет намного громче. Почему? Я так настраивался. А они быстро успокоились. Знаете, я привык к громким возгласам в спорте. Они меня только заводят".

15 июня Василий Вирастюк принес присягу народного депутата. В это время из зала народный депутат из группы "Партія "За майбутнє" Игорь Гузь выкрикивал "Ганьба". ЦИК признала его победителем выборов в округе 87 в Ивано-Франковской области. По данным подсчета голосов второе место занял кандидат от "За будущее" Александр Шевченко.