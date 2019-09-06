Вилкула с соратником объявили в розыск

"Оппоблоковца" Александра Вилкула разыскивают, говорит Юрий Луценко. Фото: УНІАН

Народные депутаты 8-го созыва из фракции "Оппозиционный блок" Александр Вилкул и Дмитрий Колесников извещены о подозрении в совершении преступления, начат их розыск.

Об этом заявил бывший генеральный прокурор Юрий Луценко в Facebook.

"Бывших народных депутатов Вилкула и Колесникова год назад взяли под защиту Регламентный комитет и ВР, не дав разрешения на привлечение к уголовной ответственности.

И только после утраты ими депутатского статуса вчера им объявлено подозрения и начата процедура розыска.

Вот почему я за отмену депутатской неприкосновенности", - написал Луценко.

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В прошлом году в октябре парламент не смог снять неприкосновенность с народных депутатов от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова. Прокуратура просила разрешения привлечь их к уголовной ответственности. О задержании и аресте речи не было. Вилкула подозревают в злоупотреблении служебным положением на должности руководителя Днепропетровской облгосадминистрации. Якобы незаконно передал в аренду несколько земельных участков. Колесников как глава Агентства госимущества добился приватизации ракетного завода, который потом уничтожили, по словам Луценко.