Виктор Павлик думает о походе в Раду

Виктор Павлик намерен баллотироваться в депутаты. Фото: Точка

Певец Виктор Павлик может принять участие в парламентских выборах вместе с партией "Стабильность".

Сейчас певец ведет переговоры с лидером политсилы Василием Журавлевым, который в 2019 году баллотировался в президенты. Об этом Виктор Павлик рассказал в комментарии LB.ua.

"Нет дыма без огня. Окончательного решения пока нет. В любом случае я буду поддерживать партию "Стабильность", даже если не пойду на выборы", - отметил певец.

В то же время Василий Журавлев рассказал, что ведет переговоры с Виктором Павликом и Олегом Винником. Однако продюсер Олега Винника Александр Горбенко на подтвердил эту информацию. Он отметил, что певец занимается туром, а не выборами.

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Окончательное решение о списке партии будет принято на съезде политсилы через несколько недель.

21 мая президент Владимир Зеленский опубликовал указ о роспуске парламента. Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля. Народных депутатов будут избирать по смешанной системе - 225 по партийным спискам, еще 225 "мажоритарщиков" в округах.