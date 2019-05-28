Виктор Павлик думает о походе в Раду

Певец Виктор Павлик может принять участие в парламентских выборах вместе с партией "Стабильность".
Сейчас певец ведет переговоры с лидером политсилы Василием Журавлевым, который в 2019 году баллотировался в президенты. Об этом Виктор Павлик рассказал в комментарии LB.ua.
"Нет дыма без огня. Окончательного решения пока нет. В любом случае я буду поддерживать партию "Стабильность", даже если не пойду на выборы", - отметил певец.
В то же время Василий Журавлев рассказал, что ведет переговоры с Виктором Павликом и Олегом Винником. Однако продюсер Олега Винника Александр Горбенко на подтвердил эту информацию. Он отметил, что певец занимается туром, а не выборами.
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Окончательное решение о списке партии будет принято на съезде политсилы через несколько недель.
21 мая президент Владимир Зеленский опубликовал указ о роспуске парламента. Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.
Народных депутатов будут избирать по смешанной системе - 225 по партийным спискам, еще 225 "мажоритарщиков" в округах.
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