Видеть вора на нарах, а не на островах - Зеленский рассказал о "счастье"

Зеленский говорит, что чем больше в его команду не верят, тем лучше у них получается. ФОТО: РБК-Украина

Президент Владимир Зеленский заявил, что счастье - это "видеть вора на нарах, а не на Мальдивах.

Соответствующее заявление он сделал во время своего выступления на шестнадцатой ялтинской ежегодной встрече YES.

"Не менее важное - возвращение гражданам веры в справедливость через преодоление многолетней коррупции, политической воли и создание независимых антикоррупционных органов. Здесь мы очень надеемся на наших недругов и наших постоянных скептиков. Они говорят, что в Украине это невозможно. И это прекрасно, что они такое говорят. Потому что в нашей команде появляется очень хорошая традиция. Чем больше в нас не верят, тем лучше у нас получается. Так было с президентскими выборами, было с парламентскими, с роспуском парламента, со снятием неприкосновенности. Так значит будет и с преодолением коррупции.

Счастье - это видеть вора на нарах, а не на Мальдивах".

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Глава АП времен Януковича Андрей Портнов подал в Государственное бюро расследований заявление на Петра Порошенко относительно его путешествия с семьей на Мальдивы 2018 года. Портнов считает, что они незаконно пересекали границу по чужим паспортам. Он отметил, что факты, которые будут установлены по этому уголовному делу, помогут определить новые оффшоры, собственность, активы и счета Порошенко и его окружения. 16 января 2018-го пресс-служба тогдашнего главы государства сообщила, что президент Украины Петр Порошенко Новый год встречал дома в кругу семьи, а затем побывал на Прикарпатье и Мальдивах. В пресс-службе также заявили, что обнародовали информацию о поездках Порошенко постфактум, исходя из соображений безопасности. Журналисты утверждают, что отдых на Мальдивах Порошенко стоил не менее $500 тыс. - более 14 млн грн.