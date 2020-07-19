Видео Трампа убрали после жалобы группы Linkin Park

Трамп убрал скандальное видео. Фото Рейтер

Twitter удалил видео Трампа после жалобы группы Linkin Park

Twitter заблокировать видео избирательной кампании, которое президент США Дональд Трамп решил ретвитнуть в субботу, 18 июля. Администрация соцсети сослалась на жалобу правообладателя о нарушении авторских прав. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, видео с музыкой группы Linkin Park исчезло со страницы президента в субботу, 18 июля.

Отмечается, что Twitter удалил видео, которое президент Трамп ретвитнул с публикации smm-специалиста Белого Дома Дэна Скавина, после жалобы компании Machine Shop Entertainment о нарушениях в ролике авторских прав. Machine Shop - компания, принадлежащая рок-группе Linkin Park, сообщается на ее странице LinkedIn.

Белый дом пока не прокомментировал ситуацию.

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Ранее британская рок-группа The Rolling Stones запретил президенту Дональду Трампу использовать свои песни во время предвыборных митингов. Если же президент США не выполнит эту просьбу, то его ждет судебный процесс.