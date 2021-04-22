Вице-спикеры трех парламентов посетили зону ООС

Иностранные и украинские политики посетили поселок Широкино. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Делегация депутатов стран Люблинского треугольника побывала на Донбассе.

В составе делегации были вице-спикер Сейма Польши Малгожата Госевская, вице-спикер Сейма Литвы Паулюс Саударгас и первый заместитель председателя ВРУ Руслан Стефанчук. Об этом сообщает штаб ООС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Нормандская четверка" может встретиться на линии разграничения

Они посетили Широкино, Авдеевку и пообщались с военными. Ознакомились также с работой контрольного пункта въезда-выезда Гнутово, который не работает в полной мере из-за действий сепаратистов.

"Я не могу называть это конфликтом, это - война. Я увидела, что такое этот самый "русский мир". Место, где должны играть дети и жить нормально, превратилось в руины. Россия остается прежней. Меняются только названия, лидеры, но их методы остаются теми же", - заявила Госевская.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 12 реактивных систем залпового огня "Град" оккупантов. Их разместили вне линиями разведения на временно оккупированных территориях Украины.